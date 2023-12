Луцький бізнес виходить на міжнародний ринок: агенція PaRtyzan - учасник світової виставки

Луцька креативна агенція PaRtyzan стала однією із 7 українських компаній, які взяли участь у найбільшій міжнародній виставці рітейлу EuroShop 2023.У результаті активної роботи на події, експоненти отримали 23 контакти з іноземним бізнесом та ведуть перемовини із потенційними клієнтами з країн Європи та Азії.Участь у виставці стала можливою завдяки Офісу з розвитку підприємництва та експорту , який спільно з національним проєктом Дія.Бізнес та партнерами організували Національний Павільйон України, а також супроводжували їх усі 5 днів виставки.Офіс з розвитку підприємництва та експорту утворився на базі Офісу з просування експорту України, а фундаментом для його роботи стало впровадження Національного проєкту з розвитку підприємництва Дія.Бізнес.Світова виставка торгової індустрії для магазинів, складського обладнання, дизайну магазинів та мерчандайзингу EuroShop проводиться із 1966 року у Дюссельдорфі в Німеччині раз на три роки. Сюди приїздять фахівці сфери торгівлі, а також архітектори, графічні дизайнери, маркетологи з усього світу. Вважається, що EuroShop — є головним барометром тенденцій у цій сфері.Креативна агенція PaRtyzan Agency, що спеціалізується на нестандартному маркетингу та розробці рітейл-концептів раніше уже відвідувала виставку EuroShop, щоправда у якості гостей.Цьогоріч, агенція стала однією із представників України на Національному павільйоні, гідно презентувавши власні послуги та продемонструвавши потужність української рітейл галузі.У грудні 2022 року PaRtyzan отримали e-mail розсилку від Дія.Бізнес щодо набору українських компаній на участь у Національному павільйоні та одразу ж подали заявку.«Це була можливість із розряду not to be missed, адже EuroShop — це ж як Олімпійські ігри, але для рітейл-індустрії. Ознайомившись з вимогами до учасників, ми не вагаючись заповнили анкету та стали чекати на рішення, сподіваючись, що воно буде позитивним», — згадують в PaRtyzan Agency.«Без команди Офісу з розвитку підприємництва та експорту і Дія.Бізнес ми б не змогли взяти участь у цій події. Вони – ініціювали проєкт, організували класну підтримку під час підготовки до Euroshop 2023, допомагали під час самої події, скомуніковували з потенційними партнерами та замовниками, «закривали» бюрократичні питання. Тому усім бізнесам, хто готовий експортувати, рекомендуємо таку співпрацю.На нашу думку, держава на даному етапі не просто «не заважає» розвиватися українським компаніям, але й активно допомагає. І експорт – це наступна «планка» для багатьох», — розповідає директор із маркетингу Partyzan Agencyк.Під час виставки EuroShop учасники мають змогу презентувати власні послуги міжнародній спільноті, налагодити нові контакти, укласти контракти про співпрацю, дізнатися про тренди галузі та обмінятися досвідом, ідеями з іноземними колегами.«Тут укладаються довгострокові контракти. Під більшість із них підписуються NDA – договори про нерозголошення. Тому рано розкривати карти. Скажу лише, що на даному етапі наша команда вже має досвід роботи з проєктами в США, Німеччині, Польщі, Нідерландах, Кіпрі. Ведемо переговори про співпрацю у Азії. Інший не менш важливий аспект участі у виставці – нові контакти з українськими компаніями» — розповідає Микола Жичук.Також після завершення виставки та повернення в Україну команда PaRtyzan організувала захід, під час якого поділилася порадами щодо організації стенда та розповіла про свій досвід участі на EuroShop.Однією зі стратегічних цілей Офісу з розвитку підприємництва та експорту є допомога в налагодженні співробітництва та партнерства між українським та закордонним бізнесом. На порталі Дія.Бізнес у розділі Експортний напрям підприємці можуть знайти усю необхідну інформацію для того аби вийти на міжнародний ринок.«Офіс з розвитку підприємництва та експорту створює ініціативи, що допомагають підприємцям почати експортувати чи розширити географію експорту. Ви маєте змогу переглянути дослідження та аналітику іноземних ринків, щоб зрозуміти перспективні регіони для експорту у вашій галузі чи взяти участь у освітніх програмах. Крім того, Офіс може допомогти з пошуком партнерів, імпортерів, міжнародних тендерів, і звісно з участю в міжнародних виставках на Національних павільйонах.Подати заявку на участь у одній із міжнародних виставок у межах Національного павільйону може будь-яка українська компанія, яка може навіть не мати досвіду у експорті, однак повинна бути підготовлена до виходу на іноземний ринок. Про критерії підготовки компанії до експорту також можна почитати на порталі Дія.Бізнес », — розповідає керівниця центру Дія.Бізнес у Луцьку