На Волині прощатимуться із Захисником Михайлом Лукашуком

На Волині прощатимуться із Захисником Михайлом Лукашуком

У Рожищенській громаді на Волині в понеділок, 4 грудня, проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Михайла Лукашука.

Про це повідомляють у спільноті села Топільне у фейсбуці.
В понеділок, 4 грудня, об 11:00 біля пам‘ятного знаку Борцям за волю та незалежність у Рожищі відбудеться громадська панахида за мешканцем села Топільне, воїном- захисником Михайлом Анатолійовичем Лукашуком.
На Волині прощатимуться із Захисником Михайлом Лукашуком

Після цього похоронний кортеж рухатиметься вулицями Героїв УПА-Наталі Ужвій у Рожищі, вулицею Квітнева села Топільне до дому захисника.

Заупокійна служба буде проведена в храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Топільному, після чого похоронний кортеж рушить до останнього місця спочинку – сільського кладовища.

«Прохання до усіх, хто має таку можливість, долучитись, віддати шану і провести в останню путь знайомого, друга,односельчанина, котрий віддав своє життя за наш з вами спокій та мирне небо. Вічна пам‘ять Герою!» - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Веганські, безглютенові солодощі луцького бренду GoodMood Food підкорюють Україну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ назвала, хто керував Шуфричем із москви
Сьогодні, 13:29
На Волині прощатимуться із Захисником Михайлом Лукашуком
Сьогодні, 13:14
Документи з ВЛК більше не треба особисто возити до частини, – Міноборони
Сьогодні, 13:05
Луцький бізнес виходить на міжнародний ринок: агенція PaRtyzan - учасник світової виставки
Сьогодні, 12:47
Через війну на цвинтарях Новосибірська закінчилися місця
Сьогодні, 12:17
Схожі новини
Через війну на цвинтарях Новосибірська закінчилися місця Через війну на цвинтарях Новосибірська закінчилися місця
Сьогодні, 12:17
Дводенна жалоба: загинув волинянин Олександр Хомич Дводенна жалоба: загинув волинянин Олександр Хомич
Сьогодні, 12:14
Нагороди полеглих Героїв із Волині отримали мама і дружина Нагороди полеглих Героїв із Волині отримали мама і дружина
30 листопад, 18:56
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Андрія Пилипчука Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Андрія Пилипчука
30 листопад, 17:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ назвала, хто керував Шуфричем із москви
Сьогодні, 13:29
 0
На Волині прощатимуться із Захисником Михайлом Лукашуком
Сьогодні, 13:14
 0
Документи з ВЛК більше не треба особисто возити до частини, – Міноборони
Сьогодні, 13:05
 0
Луцький бізнес виходить на міжнародний ринок: агенція PaRtyzan - учасник світової виставки
Сьогодні, 12:47
 0
Через війну на цвинтарях Новосибірська закінчилися місця
Сьогодні, 12:17
 0
Медіа
відео
1/8