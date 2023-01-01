На Волині прощатимуться із Захисником Михайлом Лукашуком

У Рожищенській громаді на Волині в понеділок, 4 грудня, проведуть в останню путьПро це повідомляють у спільноті села Топільне у фейсбуці.В понеділок, 4 грудня, об 11:00 біля пам‘ятного знаку Борцям за волю та незалежність у Рожищі відбудеться громадська панахида за мешканцем села Топільне, воїном- захисником Михайлом Анатолійовичем Лукашуком.Після цього похоронний кортеж рухатиметься вулицями Героїв УПА-Наталі Ужвій у Рожищі, вулицею Квітнева села Топільне до дому захисника.Заупокійна служба буде проведена в храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Топільному, після чого похоронний кортеж рушить до останнього місця спочинку – сільського кладовища.«Прохання до усіх, хто має таку можливість, долучитись, віддати шану і провести в останню путь знайомого, друга,односельчанина, котрий віддав своє життя за наш з вами спокій та мирне небо. Вічна пам‘ять Герою!» - йдеться у повідомленні.