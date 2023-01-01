21-річного волинянина судили за жорстоке вбивство сусідської собаки

судили 21-річного чоловіка, який зарізав сусідську собаку. Суд призначив йому два роки іспитового терміну, а ще зобов’язав заплатити власникам вбитої тварини 3 тис. грн моральної компенсації.



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Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, злочин чоловік вчинив надвечір 19 червня у селі Нові Кошари. Він зайшов на подвір’я сусідів, силоміць витягнув чужу собаку з підсобного приміщення, накинув їй на шию зашморг та відвів у чагарники. Після цього встромив їй у шию ножа і зарізав.



Власниця собаки розповіла, що в той день її не було вдома. Коли повернулась додому, почала її шукати. Оглядаючи прилеглу територію, вона із донькою виявила вбиту тварину. За її словами, донька дуже важко переживала смерть улюбленця і навіть через декілька місяців після інциденту досі за ним плаче. Тож жінка подала ще й цивільний позов на відшкодування моральної компенсації.



За її словами, мобака була безпородна, днем вони зачиняли її, а випускали у ввечері. Тварина мешкала у них три роки і мала кличку Айза.



У суді обвинувачений визнав провину і пояснив свій вчинок тим, що сусідська собака нападала на його курей. «Ця собака топтала його курей, з приводу чого він звертався до чоловіка потерпілої. В скоєному кається, просить суворо не карати», – наводять у вироку пояснення чоловіка.



Суддя Марина Грідяєва визнала чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з твариною) та призначила йому два роки іспитового терміну. Окрім цього, він повинен сплатити власникам вбитої собаки 3 тис. грн моральної компенсації.



Вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині. Суд призначив йому два роки іспитового терміну, а ще зобов’язав заплатити власникам вбитої тварини 3 тис. грн моральної компенсації.Про це пише ZAXID.NET Як йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, злочин чоловік вчинив надвечір 19 червня у селі Нові Кошари. Він зайшов на подвір’я сусідів, силоміць витягнув чужу собаку з підсобного приміщення, накинув їй на шию зашморг та відвів у чагарники. Після цього встромив їй у шию ножа і зарізав.Власниця собаки розповіла, що в той день її не було вдома. Коли повернулась додому, почала її шукати. Оглядаючи прилеглу територію, вона із донькою виявила вбиту тварину. За її словами, донька дуже важко переживала смерть улюбленця і навіть через декілька місяців після інциденту досі за ним плаче. Тож жінка подала ще й цивільний позов на відшкодування моральної компенсації.За її словами, мобака була безпородна, днем вони зачиняли її, а випускали у ввечері. Тварина мешкала у них три роки і мала кличку Айза.У суді обвинувачений визнав провину і пояснив свій вчинок тим, що сусідська собака нападала на його курей. «Ця собака топтала його курей, з приводу чого він звертався до чоловіка потерпілої. В скоєному кається, просить суворо не карати», – наводять у вироку пояснення чоловіка.Суддя Марина Грідяєва визнала чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з твариною) та призначила йому два роки іспитового терміну. Окрім цього, він повинен сплатити власникам вбитої собаки 3 тис. грн моральної компенсації.Вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.

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