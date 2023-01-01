У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика

У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика
Мешканці Луцької громади попрощалися з військовослужбовцем Анатолієм Малесиком, який віддав своє життя у війні з російськими загарбниками.

Сьогодні, 1 грудня, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку, повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика

Малесик Анатолій Анатолійович (17.02.1994 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 27 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Берестове Донецької області.
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися владці.
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика

Після завершення панахиди домовину з тілом захисника прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика

Поховали Анатолія Малесика у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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