Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»





«Всі організації, які завозять гуманітарку, повинні бути в Реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги та мати номер в цьому Реєстрі. Це було і є передбачено чинним законом. Раніше в Реєстр вносили за рішенням Робочої групи при Мінсоцполітики. З 1 грудня в Реєстр потрапляють після реєстрації за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на



Проте запропонована система вже у першу добу роботи дає збій. Про це розповіла у Олена Новікова, яка минулої ночі перетинала кордон на Львівській митниці на авто, призначеному для військових.







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«Сьогодні вночі ми спробували на собі диво нової системи Мінсоцу. Я палаю і хочу сваритись… ЩО ЗНАЧИТЬ ВИ КОНФІСКУЄТЕ МАШИНИ? На них люди останнє скидали, а ви конфіскували??? Вони рятують життя, а ви забрали в нас машини??? Якщо ви не маєте совісті і віднімаєте машину для ЗСУ, то організуйте логістику для тих, кого, як наших волонтерок, просто вигнали в ніч! Це що за знущання? В зиму в мороз і завірюху вигнати двох юних дівчат в нікуди?», - написала волонтерка.



Олена каже, що львівські митники чекали 00:00, щоб «почати тупо знущатися… і поводитися з нами як із злодюжками».



Коли ж жінка звернулася до чату підтримки Міцнсоцполітики, система показала помилку.





З її слів, митники довели дівчат до сліз, змушували показати код, а це було неможливо.



«На водійку наклали арешт, а машину забрали. В нас є 5 діб, щоб забрати машину з кодом з системи, яка вмерла, не народившись. Дівчат випхали в завірюху, вночі, в мороз пішки додому», - написала волонтерка.



Вона також наголосила, що сервер «лежить» ще досі.



«Одну із 20 спроб логіну пробило, але далі діло не пішло», - каже Олена.



Проблеми із проходженням митного контролю через нові правила є і на Волинській митниці.



Як повідомляє



«Проблеми з отриманням кодів є. А якщо ви не вкажете в декларації такий код, то вас не пропустять, вам не оформлять вантаж. Наскільки швидко Міністерство соціальної політики зможе задовільнити запити людей, які зараз масово будуть цей код просити, невідомо. Але представники митниці гарантують, що допоможуть, навчать, як це все правильно оформити», - зауважила головна державна інспекторка інформаційної політики Волинської митниці Валентина Черниш.



Тим часом, Мінсоцполітики анонсує запуск автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги та запрошує на онлайн навчання для майбутніх користувачів цифрової платформи «Ввезення гуманітарної допомоги».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відсьогодні, 1 грудня, в дію вступила Постанова Кабміну № 953, яка змінила правила ввезення гуманітарної допомоги в Україну.«Всі організації, які завозять гуманітарку, повинні бути в Реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги та мати номер в цьому Реєстрі. Це було і є передбачено чинним законом. Раніше в Реєстр вносили за рішенням Робочої групи при Мінсоцполітики. З 1 грудня в Реєстр потрапляють після реєстрації за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на сайті . Якщо організації немає в Реєстрі, то на ввезення гуманітарної допомоги вона не має законних підстав», - йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики.Проте запропонована система вже у першу добу роботи дає збій. Про це розповіла у дописі на фейсбуці волонтерка, яка минулої ночі перетинала кордон на Львівській митниці на авто, призначеному для військових.Читайте також:«Сьогодні вночі ми спробували на собі диво нової системи Мінсоцу. Я палаю і хочу сваритись… ЩО ЗНАЧИТЬ ВИ КОНФІСКУЄТЕ МАШИНИ? На них люди останнє скидали, а ви конфіскували??? Вони рятують життя, а ви забрали в нас машини??? Якщо ви не маєте совісті і віднімаєте машину для ЗСУ, то організуйте логістику для тих, кого, як наших волонтерок, просто вигнали в ніч! Це що за знущання? В зиму в мороз і завірюху вигнати двох юних дівчат в нікуди?», - написала волонтерка.Олена каже, що львівські митники чекали 00:00, щоб «почати тупо знущатися… і поводитися з нами як із злодюжками».Коли ж жінка звернулася до чату підтримки Міцнсоцполітики, система показала помилку.З її слів, митники довели дівчат до сліз, змушували показати код, а це було неможливо.«На водійку наклали арешт, а машину забрали. В нас є 5 діб, щоб забрати машину з кодом з системи, яка вмерла, не народившись. Дівчат випхали в завірюху, вночі, в мороз пішки додому», - написала волонтерка.Вона також наголосила, що сервер «лежить» ще досі.«Одну із 20 спроб логіну пробило, але далі діло не пішло», - каже Олена.Проблеми із проходженням митного контролю через нові правила є і на Волинській митниці.Як повідомляє ВСН , на пункті пропуску «Устилуг» 9 гуманітарних вантажів «застрягли» через збій у системі Мінсоцполітики.«Проблеми з отриманням кодів є. А якщо ви не вкажете в декларації такий код, то вас не пропустять, вам не оформлять вантаж. Наскільки швидко Міністерство соціальної політики зможе задовільнити запити людей, які зараз масово будуть цей код просити, невідомо. Але представники митниці гарантують, що допоможуть, навчать, як це все правильно оформити», - зауважила головна державна інспекторка інформаційної політики Волинської митниціТим часом, Мінсоцполітики анонсує запуск автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги та запрошує на онлайн навчання для майбутніх користувачів цифрової платформи «Ввезення гуманітарної допомоги».

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