Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»

Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
Відсьогодні, 1 грудня, в дію вступила Постанова Кабміну № 953, яка змінила правила ввезення гуманітарної допомоги в Україну.

«Всі організації, які завозять гуманітарку, повинні бути в Реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги та мати номер в цьому Реєстрі. Це було і є передбачено чинним законом. Раніше в Реєстр вносили за рішенням Робочої групи при Мінсоцполітики. З 1 грудня в Реєстр потрапляють після реєстрації за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на сайті. Якщо організації немає в Реєстрі, то на ввезення гуманітарної допомоги вона не має законних підстав», - йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики.

Проте запропонована система вже у першу добу роботи дає збій. Про це розповіла у дописі на фейсбуці волонтерка Олена Новікова, яка минулої ночі перетинала кордон на Львівській митниці на авто, призначеному для військових.
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»

Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»


Читайте також: Ввезення гуманітарної допомоги: що зміниться з 1 грудня

«Сьогодні вночі ми спробували на собі диво нової системи Мінсоцу. Я палаю і хочу сваритись… ЩО ЗНАЧИТЬ ВИ КОНФІСКУЄТЕ МАШИНИ? На них люди останнє скидали, а ви конфіскували??? Вони рятують життя, а ви забрали в нас машини??? Якщо ви не маєте совісті і віднімаєте машину для ЗСУ, то організуйте логістику для тих, кого, як наших волонтерок, просто вигнали в ніч! Це що за знущання? В зиму в мороз і завірюху вигнати двох юних дівчат в нікуди?», - написала волонтерка.

Олена каже, що львівські митники чекали 00:00, щоб «почати тупо знущатися… і поводитися з нами як із злодюжками».

Коли ж жінка звернулася до чату підтримки Міцнсоцполітики, система показала помилку.
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»


З її слів, митники довели дівчат до сліз, змушували показати код, а це було неможливо.

«На водійку наклали арешт, а машину забрали. В нас є 5 діб, щоб забрати машину з кодом з системи, яка вмерла, не народившись. Дівчат випхали в завірюху, вночі, в мороз пішки додому», - написала волонтерка.

Вона також наголосила, що сервер «лежить» ще досі.

«Одну із 20 спроб логіну пробило, але далі діло не пішло», - каже Олена.

Проблеми із проходженням митного контролю через нові правила є і на Волинській митниці.

Як повідомляє ВСН, на пункті пропуску «Устилуг» 9 гуманітарних вантажів «застрягли» через збій у системі Мінсоцполітики.

«Проблеми з отриманням кодів є. А якщо ви не вкажете в декларації такий код, то вас не пропустять, вам не оформлять вантаж. Наскільки швидко Міністерство соціальної політики зможе задовільнити запити людей, які зараз масово будуть цей код просити, невідомо. Але представники митниці гарантують, що допоможуть, навчать, як це все правильно оформити», - зауважила головна державна інспекторка інформаційної політики Волинської митниці Валентина Черниш.

Тим часом, Мінсоцполітики анонсує запуск автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги та запрошує на онлайн навчання для майбутніх користувачів цифрової платформи «Ввезення гуманітарної допомоги».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: митниця, волонтери, гуманітарна допомога, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині хірурги видалили в пацієнтки 4-кілограмову пухлину
Сьогодні, 14:50
Під час штурму на Харківщині загинув волинянин Віталій Рабчун
Сьогодні, 14:32
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
Сьогодні, 14:25
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика
Сьогодні, 14:14
21-річного волинянина судили за жорстоке вбивство сусідської собаки
Сьогодні, 14:04
Схожі новини
Ввезення гуманітарної допомоги: що зміниться з 1 грудня Ввезення гуманітарної допомоги: що зміниться з 1 грудня
13 жовтень, 15:57
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
16 січень, 17:10
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
31 жовтень, 2022, 14:06
На «Ягодині» підприємця спіймали на тому, що віз комерційні товари, прикриваючись «гуманітаркою» На «Ягодині» підприємця спіймали на тому, що віз комерційні товари, прикриваючись «гуманітаркою»
23 березень, 2022, 09:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через погіршення погоди на Волині можуть бути перебої зі світлом
Сьогодні, 15:11
 0
На Волині запрацював будиночок Святого Миколая
Сьогодні, 15:03
 0
На Волині хірурги видалили в пацієнтки 4-кілограмову пухлину
Сьогодні, 14:50
 0
Під час штурму на Харківщині загинув волинянин Віталій Рабчун
Сьогодні, 14:32
 0
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
Сьогодні, 14:25
 0
Медіа
відео
1/8