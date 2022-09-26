На Волині хірурги видалили в пацієнтки 4-кілограмову пухлину

На Волині хірурги видалили в пацієнтки 4-кілограмову пухлину
У Нововолинській лікарні хірурги видалили в 49-річної пацієнтки майже чотирьохкілограмову пухлину.

Про це повідомили у пресслужбі Нововолинської лікарні.

49-річна пацієнтка попередньо була госпіталізована в акушерсько-гінекологічне відділення з кровотечею, через яку було діагностовано лейоміому матки великих розмірів.

Під час проведеного оперативного втручання видалено матку разом і сімома 10-сантиметровими фіброматозними вузлами, які разом із маткою важили до 4-х кілограмів.
На Волині хірурги видалили в пацієнтки 4-кілограмову пухлину

ДОВІДКОВО:

Лейоміома - доброякісна пухлина. При виявленні на матці вузлів невеликих розмірів необхідне спостереження кожні 6 місяців. Досягаючи розміру 5 см, вони потребують видалення!
На Волині хірурги видалили в пацієнтки 4-кілограмову пухлину

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Теги: Волинь, хірурги, операція, Нововолинськ
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