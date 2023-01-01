На Волині запрацював будиночок Святого Миколая

На центральному майдані у Нововолинську цього року малечу зустрічатиме будиночок Святого Миколая.Про це у фейсбуці повідомляє Нововолинська міськрада.У Нововолинську запрошують діток та дорослих до будиночка святого Миколая, який від сьогодні, 1 грудня, розпочинає роботу на майдані Незалежності. Він діятиме з 16:00 до 20:00 до 7 грудня.На дітей чекають казкові герої, які допоможуть малечі написати листи Чудотворцю та нашим Захисникам.З 6 по 7 грудня у будиночку діти зможуть зустрітися зі святим Миколаєм.«Також проходитиме збір коштів та необхідних речей для наших воїнів. Долучайтеся до святкового дійства та донатьте на», - повідомили у міськраді.