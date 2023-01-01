Школярі на Волині збирають монети, щоб допомогти ЗСУ

Школярі на Волині збирають монети, щоб допомогти ЗСУ
Волинські школярі у рамках благодійної акції «Смілива монета-2023» збирають монети для допомоги ЗСУ.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.

Із 4 вересня до 30 листопада в рамках благодійної акції «Смілива гривня» на всій території країні збирають монети номіналами 10, 50 копійок, а також 1, 2, 5 і 10 гривень. Волинські школярі долучилися до ініціативи, яка має на меті зібрати кошти на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, що організатором благодійної акції «Смілива гривня» є Національний банк України. Насамперед вона спрямована на дітей та молодь. Саме вони стали рушійною силою під час першої хвилі акції, що відбулася у 2022 році. Загалом тоді вдалося зібрали майже 5 млн грн у вигляді монет, з них понад 4 млн грн надійшло від закладів освіти.

Як розповіла начальниця управління освіти облдержадміністрації Наталія Матвіюк, цьогоріч чимало навчальних закладів Волині організували збір монет. До акції долучилися всі учні: від найменших першачків до старшокласників. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям педагогів, дітей та їхніх батьків.

«Це чудова можливість для кожного зробити свій внесок для наближення нашої перемоги. Зібрані кошти передадуть на потреби української армії», – зауважила Наталія Матвіюк.


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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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