Нарди — чудовий подарунок для дорослих і дітей*





Користь від гри

Незалежно від того, профі гравець або новачок, нарди допоможуть:



• Зняти стрес, влаштувавши собі емоційну розрядку. Щоб набути сил і розпочати плідну роботу, людям необхідно налаштуватися та трохи розслабитися. Гра пробуджує бажання йти до перемоги й розвантажує мозок перед трудовим поривом.

• Розвинути стратегічне мислення та логіку. Довгі нарди вимагають від гравця прорахунку декількох ходів наперед. Успіх на полі бою залежить і від того, як випадуть кубики. Суперники мають тримати в голові різноманітні сценарії розвитку подій.

• Навчитися концентрувати увагу. У грі важливо не тільки розраховувати свої ходи, а й уважно стежити за кроками опонента. Лише так можна розгадати обрану ним тактику та спрацювати на випередження.



Як бачите, гра в довгі чи короткі нарди — це набагато більше ніж просто механічне пересування фішок з одного боку дошки на інший. Це ціла філософія та прокачування навичок мислення. Тому батьки можуть навчати дітей грати з раннього віку, бо їм таке дозвілля точно піде на користь.



Де в Україні купити ексклюзивні подарункові нарди

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