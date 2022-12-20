Нарди — чудовий подарунок для дорослих і дітей*

Нарди — чудовий подарунок для дорослих і дітей*
Класичні настільні ігри, історія яких налічує вже багато століть, ніколи не втратять актуальності. Задоволення від суперництва на справжній дошці з фішками чи фігурками та кубиками не замінить жодна комп’ютерна версія. Тож, якщо ви вибираєте гру на подарунок, зверніть увагу на сувенірні нарди. Вони динамічніші за шахи та трохи складніші від шашок. Хто не знайомий із правилами, може подумати, що це лише спосіб згаяти час, проте така думка хибна. Розглянемо чому.

Користь від гри


Незалежно від того, профі гравець або новачок, нарди допоможуть:

• Зняти стрес, влаштувавши собі емоційну розрядку. Щоб набути сил і розпочати плідну роботу, людям необхідно налаштуватися та трохи розслабитися. Гра пробуджує бажання йти до перемоги й розвантажує мозок перед трудовим поривом.
• Розвинути стратегічне мислення та логіку. Довгі нарди вимагають від гравця прорахунку декількох ходів наперед. Успіх на полі бою залежить і від того, як випадуть кубики. Суперники мають тримати в голові різноманітні сценарії розвитку подій.
• Навчитися концентрувати увагу. У грі важливо не тільки розраховувати свої ходи, а й уважно стежити за кроками опонента. Лише так можна розгадати обрану ним тактику та спрацювати на випередження.

Як бачите, гра в довгі чи короткі нарди — це набагато більше ніж просто механічне пересування фішок з одного боку дошки на інший. Це ціла філософія та прокачування навичок мислення. Тому батьки можуть навчати дітей грати з раннього віку, бо їм таке дозвілля точно піде на користь.
Нарди — чудовий подарунок для дорослих і дітей*

Де в Україні купити ексклюзивні подарункові нарди


Якщо шукаєте гідний презент на день народження чи інше важливе свято, переходьте до інтернет-магазину FAMA за посиланням — https://fama.ua/uk/podarki/nardy. У каталозі представлені колекційні нарди ручної роботи з натурального дерева, шкіри, каменю, металу у різноманітному дизайні.

Найпопулярніші набори — з патріотичною символікою. Це новинка від українських виробників. Купити нарди з вирізьбленим тризубом варто як пам’ятний презент іноземному партнеру чи другу. Не менш оригінальним є карбоновий матовий набір Blackedimir. Його виділяє брутальне футуристичне оформлення та комбінація різних текстур, що вразить навіть досвідченого колекціонера сувенірних виробів.

Щоб замовити нарди на подарунок, залишайте онлайн-заявку на сайті. Доставка по місту Київ безкоштовна. Кур’єр привезе посилку додому у зручний час. В інші регіони замовлення відправляються «Новою Поштою». Постійні клієнти стають учасниками дисконтної програми й отримують від магазину приємні знижки.

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Теги: нарди, подарунки
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