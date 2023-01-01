«У камері на 6 осіб нас було 40», - спогади лучанки про російський полон

У Ковелі на Волині молодь зустрілася із, яка нині мешкає в Луцьку.Про це у фейсбуці повідомив міський голова КовеляНастя – захисниця Маріуполя. Родом – із Кіровоградської області, але до великої війни жила у Бердянську. До того, як піти у ЗСУ, освоїла музичний фах і бухгалтерську справу. Зрештою, задовго до повномасштабної війни пішла до війська й згодом стала сержантом морської піхоти.Пережила пекло бойових дій на комбінаті імені Ілліча, тортури російського полону, теракт у Оленівській колонії. Усе це, як каже вона сама, дуже змінило, але точно не зламало її.Триматися, каже, допомагала, з якою Настя у полоні стала дуже близькою. Та сама Мар’яна Мамонова, історія якої облетіла всі світові ЗМІ – військова медикиня народила свою донечку через два дні після звільнення з полону. Тепер дівчата – куми.Зараз Анастасія зі своїми двома дочками живе у Луцьку, працює у відомому гіпермаркеті. Хлопці і дівчата засипали Настю запитаннями. І це добре, бо це спілкування – можливість почути вживу те, про що згодом писатимуть у книжках з історії.