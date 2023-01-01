Назвали суперника збірної України у кваліфікації Євро-2024

Назвали суперника збірної України у кваліфікації Євро-2024
Україна дізналась суперника за плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

У Ньоні (Швейцарія) відбулась процедура жеребкування.

У півфіналі команда Сергія Реброва зіграє зі збірною Боснії та Герцеговини.

Потенційний суперник українців у фіналі плей-оф визначатиметься в матчі Ізраїль — Ісландія.

Обидва півфінали заплановані на 21 березня, фінал — на 26 березня
Назвали суперника збірної України у кваліфікації Євро-2024

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: футбол, збірна Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відкриття магазину «Dnipro М» у Ківерцях: знижки 20% та розіграш подарунків*
Сьогодні, 14:36
«У камері на 6 осіб нас було 40», - спогади лучанки про російський полон
Сьогодні, 14:25
Назвали суперника збірної України у кваліфікації Євро-2024
Сьогодні, 14:08
Нарди — чудовий подарунок для дорослих і дітей*
Сьогодні, 13:53
Школярі на Волині збирають монети, щоб допомогти ЗСУ
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
Гол Ярмоленка не врятував: збірна України програла італійцям Гол Ярмоленка не врятував: збірна України програла італійцям
12 вересень, 23:57
Чи повернеться ФК «Волинь» на поле наступного сезону: подробиці Чи повернеться ФК «Волинь» на поле наступного сезону: подробиці
22 листопад, 23:44
Як букмекери оцінюють шанси збірної України вийти на Євро-2024 Як букмекери оцінюють шанси збірної України вийти на Євро-2024
16 листопад, 03:41
Мірча Луческу подав у відставку та завершить тренерську кар'єру Мірча Луческу подав у відставку та завершить тренерську кар'єру
03 листопад, 21:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відкриття магазину «Dnipro М» у Ківерцях: знижки 20% та розіграш подарунків*
Сьогодні, 14:36
 0
«У камері на 6 осіб нас було 40», - спогади лучанки про російський полон
Сьогодні, 14:25
 0
Назвали суперника збірної України у кваліфікації Євро-2024
Сьогодні, 14:08
 0
Нарди — чудовий подарунок для дорослих і дітей*
Сьогодні, 13:53
 0
Школярі на Волині збирають монети, щоб допомогти ЗСУ
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8