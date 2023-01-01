Назвали суперника збірної України у кваліфікації Євро-2024





Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



У Ньоні (Швейцарія) відбулась процедура жеребкування.



У півфіналі команда Сергія Реброва зіграє зі збірною Боснії та Герцеговини.



Потенційний суперник українців у фіналі плей-оф визначатиметься в матчі Ізраїль — Ісландія.



Обидва півфінали заплановані на 21 березня, фінал — на 26 березня



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна дізналась суперника за плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з футболу.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.У Ньоні (Швейцарія) відбулась процедура жеребкування.У півфіналі команда Сергія Реброва зіграє зі збірною Боснії та Герцеговини.Потенційний суперник українців у фіналі плей-офІзраїль — Ісландія.Обидва півфінали заплановані на 21 березня, фінал — на 26 березня

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