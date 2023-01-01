Назвали суперника збірної України у кваліфікації Євро-2024
Сьогодні, 14:08
Україна дізналась суперника за плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 з футболу.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
У Ньоні (Швейцарія) відбулась процедура жеребкування.
У півфіналі команда Сергія Реброва зіграє зі збірною Боснії та Герцеговини.
Потенційний суперник українців у фіналі плей-оф визначатиметься в матчі Ізраїль — Ісландія.
Обидва півфінали заплановані на 21 березня, фінал — на 26 березня
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
У Ньоні (Швейцарія) відбулась процедура жеребкування.
У півфіналі команда Сергія Реброва зіграє зі збірною Боснії та Герцеговини.
Потенційний суперник українців у фіналі плей-оф визначатиметься в матчі Ізраїль — Ісландія.
Обидва півфінали заплановані на 21 березня, фінал — на 26 березня
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