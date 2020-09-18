Відкриття магазину «Dnipro М» у Ківерцях: знижки 20% та розіграш подарунків*
Сьогодні, 14:36
У місті Ківерці запрацював магазин будівельного інструменту та обладнання «Dnipro М». Урочисте відкриття відбулося у четвер, 23 листопада, а протягом наступних трьох днів – до кінця тижня, на покупців чекають приємні бонуси – знижка 20% на неакційний товар та щоденний розіграш подарунків.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів співвласник магазину «Dnipro М» у Ківерцях Максим Зінчук.
«Відкриття нашого магазину у Ківерцях збіглося у часі із найкращою акцією у році – із «Чорною п’ятницею», яка триває до кінця тижня. Тож і у нас для усіх покупців – спеціальні пропозиції. Кожен клієнт, який придбав товарів на 2 тисячі гривень, стає учасником розіграшу 40 подарунків. Головні з них – чотири сертифікати по 1 тисячі гривень, решта 36 подарунків – сувенірна продукція та інструменти», – зауважив Максим Зінчук.
Розіграш сертифікатів та подарунків відбуватиметься щодня до 26 листопада включно о 16:00.
«Якщо покупець не виграв сьогодні, його чек лишається у скриньці та бере участь у розіграші наступного дня», – кажуть у магазині.
Асортимент магазину «Dnipro М» налічує близько 2500 одиниць акумуляторних, електро- та ручних інструментів, зварювального обладнання та аксесуарів до нього, компресорів, пневмоінструментів тощо.
«У нас уже є лінійка із 26 інструментів під один акумулятор, тобто ви можете придбати кутову шліфувальну машину, перфоратор, шуруповерт, сабільну чи циркулярну пили, лобзик, гайковерт, гвинтоверт, повітродувку, а заряджати усі ці інструменти від одного й того ж акумулятора», – розповів співвласник магазину.
Також у продажі – стандартний мережевий електроінструмент.
«Dnipro М» славиться своїми перфораторам, відбійними молотками, їх великими асортиментом, а головне – надійністю. З великої техніки у магазині представлені генератори (дизельні, бензинові), бетонозмішувачі… Ми закриваємо потребу наших покупців як у побутових інструментах, так і професійних», – каже Максим Зінчук.
Мережа магазинів «Dnipro М» надає гарантію 3 роки на усю електро- та бензотехніку, а також на ручний інструмент.
«Ні для кого не секрет, що магазини «Dnipro М» – це №1 в Україні у побутовому сегменті та за сервісним обслуговуванням та безвідмовним сервісним центром», – наголошують менеджери магазину у Ківерцях.
Якщо виникли проблеми із функціонуванням придбаного інструменту, клієнти можуть звернутися до магазину і їм гарантовано здійснять ремонт чи діагностику протягом 3-4 днів.
«Якщо ми не зможемо відремонтувати через відсутність певної запчастини, то інструмент, що вийшов з ладу, без проблем поміняємо на новий», – каже співвласник магазину Максим Зінчук.
До речі, якщо термін гарантії на придбаний товар минув, то мережа «Dnipro М» надає також безкоштовне післягарантійне обслуговування: клієнт сплачує лише вартість запчастини.
У день офіційного відкриття у Ківерцях до магазину «Dnipro М» завітав місцевий житель Віктор.
«Зайшов глянути, що тут є… А тут ще й знижки. Згадав що мені треба насадка для компресора. Я раніше їздив до Луцька в магазини цієї мережі. Добре, що такий відкрився тут на місці, у Ківерцях. Бачу, що асортимент хороший, є багато чого потрібного», - розповів Віктор.
Ківерчанка Наталія розповіла, що прийшла до новенького магазину в пошуках мініакумуляторної пили.
«Мені пила така треба для садової обрізки. Я сама підрізаю дерева, то не важко, коли є надійний хороший садовий інструмент. А така пила дуже компактна і потужна», - поділилася думками ківерчанка.
Магазин «Dnipro М» у Ківерцях працює за адресою: вул. Соборності, 7
Графік роботи: щодня, без вихідних з 08:00 до 19:00
Телефон магазину: (067) 414-52-15.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів співвласник магазину «Dnipro М» у Ківерцях Максим Зінчук.
«Відкриття нашого магазину у Ківерцях збіглося у часі із найкращою акцією у році – із «Чорною п’ятницею», яка триває до кінця тижня. Тож і у нас для усіх покупців – спеціальні пропозиції. Кожен клієнт, який придбав товарів на 2 тисячі гривень, стає учасником розіграшу 40 подарунків. Головні з них – чотири сертифікати по 1 тисячі гривень, решта 36 подарунків – сувенірна продукція та інструменти», – зауважив Максим Зінчук.
Розіграш сертифікатів та подарунків відбуватиметься щодня до 26 листопада включно о 16:00.
«Якщо покупець не виграв сьогодні, його чек лишається у скриньці та бере участь у розіграші наступного дня», – кажуть у магазині.
Асортимент
Асортимент магазину «Dnipro М» налічує близько 2500 одиниць акумуляторних, електро- та ручних інструментів, зварювального обладнання та аксесуарів до нього, компресорів, пневмоінструментів тощо.
«У нас уже є лінійка із 26 інструментів під один акумулятор, тобто ви можете придбати кутову шліфувальну машину, перфоратор, шуруповерт, сабільну чи циркулярну пили, лобзик, гайковерт, гвинтоверт, повітродувку, а заряджати усі ці інструменти від одного й того ж акумулятора», – розповів співвласник магазину.
Також у продажі – стандартний мережевий електроінструмент.
«Dnipro М» славиться своїми перфораторам, відбійними молотками, їх великими асортиментом, а головне – надійністю. З великої техніки у магазині представлені генератори (дизельні, бензинові), бетонозмішувачі… Ми закриваємо потребу наших покупців як у побутових інструментах, так і професійних», – каже Максим Зінчук.
Гарантія та сервісне обслуговування
Мережа магазинів «Dnipro М» надає гарантію 3 роки на усю електро- та бензотехніку, а також на ручний інструмент.
«Ні для кого не секрет, що магазини «Dnipro М» – це №1 в Україні у побутовому сегменті та за сервісним обслуговуванням та безвідмовним сервісним центром», – наголошують менеджери магазину у Ківерцях.
Якщо виникли проблеми із функціонуванням придбаного інструменту, клієнти можуть звернутися до магазину і їм гарантовано здійснять ремонт чи діагностику протягом 3-4 днів.
«Якщо ми не зможемо відремонтувати через відсутність певної запчастини, то інструмент, що вийшов з ладу, без проблем поміняємо на новий», – каже співвласник магазину Максим Зінчук.
До речі, якщо термін гарантії на придбаний товар минув, то мережа «Dnipro М» надає також безкоштовне післягарантійне обслуговування: клієнт сплачує лише вартість запчастини.
Що кажуть покупці?
У день офіційного відкриття у Ківерцях до магазину «Dnipro М» завітав місцевий житель Віктор.
«Зайшов глянути, що тут є… А тут ще й знижки. Згадав що мені треба насадка для компресора. Я раніше їздив до Луцька в магазини цієї мережі. Добре, що такий відкрився тут на місці, у Ківерцях. Бачу, що асортимент хороший, є багато чого потрібного», - розповів Віктор.
Ківерчанка Наталія розповіла, що прийшла до новенького магазину в пошуках мініакумуляторної пили.
«Мені пила така треба для садової обрізки. Я сама підрізаю дерева, то не важко, коли є надійний хороший садовий інструмент. А така пила дуже компактна і потужна», - поділилася думками ківерчанка.
Магазин «Dnipro М» у Ківерцях працює за адресою: вул. Соборності, 7
Графік роботи: щодня, без вихідних з 08:00 до 19:00
Телефон магазину: (067) 414-52-15.
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