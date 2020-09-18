Відкриття магазину «Dnipro М» у Ківерцях: знижки 20% та розіграш подарунків*

Асортимент

Гарантія та сервісне обслуговування

Що кажуть покупці?

У місті Ківерці запрацював магазин будівельного інструменту та обладнанняУрочисте відкриття відбулося у четвер, 23 листопада, а протягом наступних трьох днів – до кінця тижня, на покупців чекають приємні бонуси – знижка 20% на неакційний товар та щоденний розіграш подарунків.Про церозповів співвласник магазину «Dnipro М» у Ківерцяхзауважив Максим Зінчук.Розіграш сертифікатів та подарунків відбуватиметься щодня до 26 листопада включно о 16:00.– кажуть у магазині.Асортимент магазину «Dnipro М» налічує близько 2500 одиниць акумуляторних, електро- та ручних інструментів, зварювального обладнання та аксесуарів до нього, компресорів, пневмоінструментів тощо.– розповів співвласник магазину.Також у продажі – стандартний мережевий електроінструмент.– каже Максим Зінчук.Мережа магазинів «Dnipro М» надає гарантію 3 роки на усю електро- та бензотехніку, а також на ручний інструмент.наголошують менеджери магазину у Ківерцях.Якщо виникли проблеми із функціонуванням придбаного інструменту, клієнти можуть звернутися до магазину і їм гарантовано здійснять ремонт чи діагностику протягом 3-4 днів.каже співвласник магазину Максим Зінчук.До речі, якщо термін гарантії на придбаний товар минув, то мережа «Dnipro М» надає також безкоштовне післягарантійне обслуговування: клієнт сплачує лише вартість запчастини.У день офіційного відкриття у Ківерцях до магазину «Dnipro М» завітав місцевий житель, - розповів Віктор.Ківерчанкарозповіла, що прийшла до новенького магазину в пошуках мініакумуляторної пили.- поділилася думками ківерчанка.