На Волині відкрили меморіальну дошку полеглому спецпризначенцю

На Волині відкрили меморіальну дошку полеглому спецпризначенцю
У Торчині на Волині на будівлі місцевого ліцею з’явилася четверта меморіальна дошка. Її відкрили на честь колишнього учня навчального закладу Руслана Карпюка.

Про це у фейсбуці повідомляє Торчинська громада.

Руслан Карпюк загинув 8 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Боєць окремого загону спеціального призначення "Любарт" Сил спеціальних операцій із позивним "Бєлий" загинув під час спецоперації. Додому він повернувся "на щиті" 18 серпня, і лише тоді мужнього воїна змогли гідно провести в останню земну дорогу.

На відкриття меморіальної дошки зібралася його родина, односельчани, учні та вчителі навчального закладу, представники влади, побратими, друзі.
На Волині відкрили меморіальну дошку полеглому спецпризначенцю
На Волині відкрили меморіальну дошку полеглому спецпризначенцю

Право відкрити меморіальну дошку було надано мамі Героя – пані Людмилі.

Хвилиною мовчання учасники скорботних урочистостей вшанували пам’ять українських воїнів, які віддали свої життя у боротьбі з російськими загарбниками.
На Волині відкрили меморіальну дошку полеглому спецпризначенцю

Голова Торчинської селищної ради Юрій Кревський нагадав про цінності, за які бореться Україна з агресором і за які віддають життя воїни.

«Хочу висловити щирі слова вдячності мамі Руслана за виховання сина, який за покликом серця став на захист України. Дошка шани, яку ми відкриваємо, це не просто зображення, написані слова, це світла пам’ять про Руслана, пам’ять для наступних поколінь, щоб учні знали, що тут навчався справжній герой, військовослужбовець, який захищав незалежність нашої держави, який загинув, як воїн. Завдяки таким воїнам наша держава стоїть і буде стояти», - сказав він.
На Волині відкрили меморіальну дошку полеглому спецпризначенцю

Директор ОЗЗСО Торчинський ліцей Андрій Сікірінський зазначив: «Руслан Карпюк здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка – віддав своє життя за цілісність і незалежність України. На віки вічні його ім’я буде вписане в історію нашого ліцею, селища, громади як Героя. Нехай добрий, світлий спомин про мужнього захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів – усіх, хто знав його, любив і шанував».

«Серцем скорботним і смиренним Господь не погордує, сказано у Святому письмі. То ж хай сьогодні Бог не погордує нашою молитвою в пам’ять про воїна Руслана, який віддав найдорожчий свій скарб, своє життя, за нашу рідну Україну, за наше мирне сьогодення. Дошка шани, яку ми сьогодні відкрили, буде нагадувати усім про те, що Руслан загинув за нас, за нашу мову, молитву рідною мовою, за Україну. Вічна слава герою і слава Україні!» - мовив під час спільної молитви отець Степан.
На Волині відкрили меморіальну дошку полеглому спецпризначенцю

Побратим з окремого загону спеціального призначення "Любарт" Тарас Висоцький розповів, яким воїном був Руслан, а також висловив впевненість, що пам’ять про нього житиме в серцях земляків.
На Волині відкрили меморіальну дошку полеглому спецпризначенцю

«Руслан Карпюк був відомим своєю силою мужністю і беззаперечною відданістю своїй справі. Він володів впевненістю, незламним духом та безмежною любов'ю до нашої країни. Він був прикладом для всіх нас, показуючи що справжня мужність полягає не тільки у фізичній силі, але й у внутрішній силі характеру та патріотизму. Ця пам'ятна дошка невеликий вираз вдячності, яка нестиме в собі згадки та спогади про нашого загиблого Героя», - зазначив побратим Тарас.
На Волині відкрили меморіальну дошку полеглому спецпризначенцю

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Теги: загиблі, війна
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