Волиняни навколішки прощалися із Героєм Василем Саливончиком

Василя Саливончика.



Про це повідомляє у фейсбуці Любешівська газета «Нове життя».



Як відомо, тиждень тому підтвердили загибель жителя села Щитинь –Саливончика Василя Анатолійовича.



Життя солдата трагічно обірвалося 11 травня 2023 року у Донецькій області.



Місяці сподівань і глибокої віри у повернення солдата живим – закінчилися трагічно.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сьогодні, 23 листопада, в останню дорогу провели захисника зі ЩитиняПро це повідомляє у фейсбуці Любешівська газета «Нове життя».Як відомо, тиждень томужителя села Щитинь –Саливончика Василя Анатолійовича.Життя солдата трагічно обірвалося 11 травня 2023 року у Донецькій області.Місяці сподівань і глибокої віри у повернення солдата живим – закінчилися трагічно.

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