Волиняни навколішки прощалися із Героєм Василем Саливончиком

Волиняни навколішки прощалися із Героєм Василем Саливончиком
На Волині сьогодні, 23 листопада, в останню дорогу провели захисника зі Щитиня Василя Саливончика.

Про це повідомляє у фейсбуці Любешівська газета «Нове життя».

Як відомо, тиждень тому підтвердили загибель жителя села Щитинь –Саливончика Василя Анатолійовича.
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Василем Саливончиком

Життя солдата трагічно обірвалося 11 травня 2023 року у Донецькій області.

Місяці сподівань і глибокої віри у повернення солдата живим – закінчилися трагічно.
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Василем Саливончиком
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Василем Саливончиком
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Василем Саливончиком
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Василем Саливончиком
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Василем Саливончиком
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Василем Саливончиком



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За волю України віддав своє життя 20-річний Герой з Волині Артем Шоцький
Сьогодні, 15:30
Від переохолодження на Волині померла людина
Сьогодні, 15:20
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Василем Саливончиком
Сьогодні, 14:57
На Волині відкрили меморіальну дошку полеглому спецпризначенцю
Сьогодні, 14:52
Відкриття магазину «Dnipro М» у Ківерцях: знижки 20% та розіграш подарунків*
Сьогодні, 14:36
Схожі новини
На Волині відкрили меморіальну дошку полеглому спецпризначенцю На Волині відкрили меморіальну дошку полеглому спецпризначенцю
Сьогодні, 14:52
Під час бойового завдання загинув волинянин Сергій Бубало Під час бойового завдання загинув волинянин Сергій Бубало
Сьогодні, 12:21
Сповістили про загибель снайпера з Волині Василя Струцюка Сповістили про загибель снайпера з Волині Василя Струцюка
22 листопад, 18:06
Спомин про сина: мати полеглого воїна з Волині встановила статую Богоматері Спомин про сина: мати полеглого воїна з Волині встановила статую Богоматері
22 листопад, 17:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Блокада пунктів пропуску польськими перевізниками: яка ситуація на волинському кордоні
Сьогодні, 16:06
 0
У селі Луцького району кислотою облили авто
Сьогодні, 15:51
 0
За волю України віддав своє життя 20-річний Герой з Волині Артем Шоцький
Сьогодні, 15:30
 0
Від переохолодження на Волині померла людина
Сьогодні, 15:20
 0
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Василем Саливончиком
Сьогодні, 14:57
 0
Медіа
відео
1/8