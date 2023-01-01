Волиняни навколішки прощалися із Героєм Василем Саливончиком
Сьогодні, 14:57
На Волині сьогодні, 23 листопада, в останню дорогу провели захисника зі Щитиня Василя Саливончика.
Про це повідомляє у фейсбуці Любешівська газета «Нове життя».
Як відомо, тиждень тому підтвердили загибель жителя села Щитинь –Саливончика Василя Анатолійовича.
Життя солдата трагічно обірвалося 11 травня 2023 року у Донецькій області.
Місяці сподівань і глибокої віри у повернення солдата живим – закінчилися трагічно.
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Про це повідомляє у фейсбуці Любешівська газета «Нове життя».
Як відомо, тиждень тому підтвердили загибель жителя села Щитинь –Саливончика Василя Анатолійовича.
Життя солдата трагічно обірвалося 11 травня 2023 року у Донецькій області.
Місяці сподівань і глибокої віри у повернення солдата живим – закінчилися трагічно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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