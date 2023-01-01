За волю України віддав своє життя 20-річний Герой з Волині Артем Шоцький

За волю України віддав своє життя 20-річний Герой з Волині Артем Шоцький
На війні загинув воїн з Волині Артем Шоцький.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"З глибоким сумом повідомляємо, що під час виконання військового обовʼязку в бою за Україну загинув наш земляк, житель с. Боремщина - Шоцький Артем Віталійович, 2003 року народження.

Герой поліг під час артилерійського обстрілу поблизу н.п. Камʼянське Запорізької області.

Схиляємо голови у скорботі перед світлою памʼяттю воїна та висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
За волю України віддав своє життя 20-річний Герой з Волині Артем Шоцький

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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