За волю України віддав своє життя 20-річний Герой з Волині Артем Шоцький

Артем Шоцький.



Про це



"З глибоким сумом повідомляємо, що під час виконання військового обовʼязку в бою за Україну загинув наш земляк, житель с. Боремщина - Шоцький Артем Віталійович, 2003 року народження.



Герой поліг під час артилерійського обстрілу поблизу н.п. Камʼянське Запорізької області.



Схиляємо голови у скорботі перед світлою памʼяттю воїна та висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Любомльській громаді."З глибоким сумом повідомляємо, що під час виконання військового обовʼязку в бою за Україну загинув наш земляк, житель с. Боремщина - Шоцький Артем Віталійович, 2003 року народження.Герой поліг під час артилерійського обстрілу поблизу н.п. Камʼянське Запорізької області.Схиляємо голови у скорботі перед світлою памʼяттю воїна та висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

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