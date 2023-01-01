Від переохолодження на Волині померла людина

Від переохолодження на Волині померла людина
На Волині медики зафіксували першу смерть від переохолодження.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У холодну пору року підвищується ризик холодової травми або, як її частіше називають у побуті, переохолодження. Важливо не ігнорувати цей вид травми, оскільки тривалість її лікування понад удвічі перевищує тривалість лікування постраждалих з опіками.

Окрім низької температури холодову травму можуть провокувати:

• висока вологість (навіть тривале перебування при температурі +5 — +8 °С, але за високої вологості може спричинити в людини холодову травму);
• вітер (наявність вітру значно збільшує втрату тепла);
• хронічні захворювання/надмірна втома в людини;
• вживання алкоголю;
• належність до певних груп (діти, люди похилого віку особливо чутливі до дії низьких температур через особливості теплообмінних процесів в організмі);
• носіння тісного незручного взуття, легкого одягу.

Протягом 13- 22 листопада зафіксовано 19 звернень з приводу переохолодження та вуличних травм внаслідок ожеледиці, а 15 пацієнтів з гіпотермією, травмами доставлено на госпіталізацію. Один пацієнт помер від переохолодження.
Від переохолодження на Волині померла людина

Взимку під час війни важливо пам’ятати про основні симптоми переохолодження та розуміти, як за потреби надати першу допомогу собі чи оточуючим.

Від переохолодження на Волині померла людина
Від переохолодження на Волині померла людина
Від переохолодження на Волині померла людина
Від переохолодження на Волині померла людина

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Теги: смерть, Волинь
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