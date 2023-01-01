Від переохолодження на Волині померла людина
Сьогодні, 15:20
На Волині медики зафіксували першу смерть від переохолодження.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
У холодну пору року підвищується ризик холодової травми або, як її частіше називають у побуті, переохолодження. Важливо не ігнорувати цей вид травми, оскільки тривалість її лікування понад удвічі перевищує тривалість лікування постраждалих з опіками.
Окрім низької температури холодову травму можуть провокувати:
• висока вологість (навіть тривале перебування при температурі +5 — +8 °С, але за високої вологості може спричинити в людини холодову травму);
• вітер (наявність вітру значно збільшує втрату тепла);
• хронічні захворювання/надмірна втома в людини;
• вживання алкоголю;
• належність до певних груп (діти, люди похилого віку особливо чутливі до дії низьких температур через особливості теплообмінних процесів в організмі);
• носіння тісного незручного взуття, легкого одягу.
Протягом 13- 22 листопада зафіксовано 19 звернень з приводу переохолодження та вуличних травм внаслідок ожеледиці, а 15 пацієнтів з гіпотермією, травмами доставлено на госпіталізацію. Один пацієнт помер від переохолодження.
Взимку під час війни важливо пам’ятати про основні симптоми переохолодження та розуміти, як за потреби надати першу допомогу собі чи оточуючим.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
У холодну пору року підвищується ризик холодової травми або, як її частіше називають у побуті, переохолодження. Важливо не ігнорувати цей вид травми, оскільки тривалість її лікування понад удвічі перевищує тривалість лікування постраждалих з опіками.
Окрім низької температури холодову травму можуть провокувати:
• висока вологість (навіть тривале перебування при температурі +5 — +8 °С, але за високої вологості може спричинити в людини холодову травму);
• вітер (наявність вітру значно збільшує втрату тепла);
• хронічні захворювання/надмірна втома в людини;
• вживання алкоголю;
• належність до певних груп (діти, люди похилого віку особливо чутливі до дії низьких температур через особливості теплообмінних процесів в організмі);
• носіння тісного незручного взуття, легкого одягу.
Протягом 13- 22 листопада зафіксовано 19 звернень з приводу переохолодження та вуличних травм внаслідок ожеледиці, а 15 пацієнтів з гіпотермією, травмами доставлено на госпіталізацію. Один пацієнт помер від переохолодження.
Взимку під час війни важливо пам’ятати про основні симптоми переохолодження та розуміти, як за потреби надати першу допомогу собі чи оточуючим.
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