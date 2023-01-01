У селі Луцького району кислотою облили авто

У селі Луцького району кислотою облили авто
Невідомі зловмисники облили кислотою автомобіль у селі в Луцькому районі.

Про це пише ВСН.

Як ідеться у повідомленні, інцидент трапився у селі, що входить до складу Горохівської громади Луцького району

За попередньою інформацією, приватний автомобіль знаходився на подвір’ї, коли невідомий облив кислотою капот й пошкодив усі колеса.

Надаємо, учора, 22 листопада, на вулиці Рівненській під колеса автомобіля Fiat Scudo потрапив пішохід. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

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Теги: злочин, Волинь
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