У селі Луцького району кислотою облили авто





Про це пише



Як ідеться у повідомленні, інцидент трапився у селі, що входить до складу Горохівської громади Луцького району



За попередньою інформацією, приватний автомобіль знаходився на подвір’ї, коли невідомий облив кислотою капот й пошкодив усі колеса.



Надаємо, учора, 22 листопада, на вулиці Рівненській під колеса автомобіля Fiat Scudo потрапив пішохід. Слідчі розпочали кримінальне провадження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Невідомі зловмисники облили кислотою автомобіль у селі в Луцькому районі.Про це пише ВСН Як ідеться у повідомленні, інцидент трапився у селі, що входить до складу Горохівської громади Луцького районуЗа попередньою інформацією, приватний автомобіль знаходився на подвір’ї, коли невідомий облив кислотою капот й пошкодив усі колеса.Надаємо, учора, 22 листопада, на вулиці Рівненській під колеса автомобіля Fiat Scudo. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

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