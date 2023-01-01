У Луцьку під колеса автомобіля потрапив 44-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



За кермом транспортного засобу перебував 30-річний лучанин. Водій допустив наїзд на 44-річного жителя Луцького району, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.



Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення нейрохірургії.



Водій тверезий.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 22 листопада, на вулиці Рівненській під колеса автомобіля Fiat Scudo потрапив пішохід. Слідчі розпочали кримінальне провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За кермом транспортного засобу перебував 30-річний лучанин. Водій допустив наїзд на 44-річного жителя Луцького району, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення нейрохірургії.Водій тверезий.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію