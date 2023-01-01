У Луцьку під колеса автомобіля потрапив 44-річний чоловік

У Луцьку під колеса автомобіля потрапив 44-річний чоловік
Учора, 22 листопада, на вулиці Рівненській під колеса автомобіля Fiat Scudo потрапив пішохід. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За кермом транспортного засобу перебував 30-річний лучанин. Водій допустив наїзд на 44-річного жителя Луцького району, який перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення нейрохірургії.
У Луцьку під колеса автомобіля потрапив 44-річний чоловік

Водій тверезий.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.


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Теги: Луцьк, ДТП, водій
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