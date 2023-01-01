У Луцьку – аварія з постраждалими





Про це пише



Як повідомили в поліції, ДТП сталася 23 листопада близько 8:40.



Аварія трапилася навпроти АЗС «Айслаг» на вулиці Львівській за участю трьох авто - «Рено Сценік», «Део матіз», ВАЗ.



На місці працюють швидка і поліція. Попередньо в аварії є постраждалі. Рух частково ускладнений.



Нагадаємо, лише з початку цього тижня у Луцьку поліцейські зафіксували 4 випадки наїзду на пішоходів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Львівській у Луцьку сьогодні, 23 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.Про це пише ВСН Як повідомили в поліції, ДТП сталася 23 листопада близько 8:40.Аварія трапилася навпроти АЗС «Айслаг» на вулиці Львівській за участю трьох авто - «Рено Сценік», «Део матіз», ВАЗ.На місці працюють швидка і поліція. Попередньо в аварії є постраждалі. Рух частково ускладнений.Нагадаємо, лише з початку цього тижня у Луцьку поліцейськінаїзду на пішоходів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію