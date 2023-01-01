У Луцьку – аварія з постраждалими
Сьогодні, 11:30
На вулиці Львівській у Луцьку сьогодні, 23 листопада, трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.
Про це пише ВСН.
Як повідомили в поліції, ДТП сталася 23 листопада близько 8:40.
Аварія трапилася навпроти АЗС «Айслаг» на вулиці Львівській за участю трьох авто - «Рено Сценік», «Део матіз», ВАЗ.
На місці працюють швидка і поліція. Попередньо в аварії є постраждалі. Рух частково ускладнений.
Нагадаємо, лише з початку цього тижня у Луцьку поліцейські зафіксували 4 випадки наїзду на пішоходів.
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Про це пише ВСН.
Як повідомили в поліції, ДТП сталася 23 листопада близько 8:40.
Аварія трапилася навпроти АЗС «Айслаг» на вулиці Львівській за участю трьох авто - «Рено Сценік», «Део матіз», ВАЗ.
На місці працюють швидка і поліція. Попередньо в аварії є постраждалі. Рух частково ускладнений.
Нагадаємо, лише з початку цього тижня у Луцьку поліцейські зафіксували 4 випадки наїзду на пішоходів.
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