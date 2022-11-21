За ухилення від мобілізації волинянин отримав три роки в'язниці





Як йдеться у вироку Ківерцівського міськрайонного суду, 25 липня військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби, пише



Він отримав повістку, в якій зазначалось, що за два дні, 27 липня, він повинен прибути до пункту збору для подальшого проходження військової служби. Однак, обвинувачений так і не прийшов.



На судовому засіданні, яке відбулося 20 листопада, чоловік визнав провину та пояснив, що не прийшов до пункту збору свідомо, оскільки не хоче воювати.



«Не має бажання виконувати обов’язок, передбачений ст. 65 Конституції України, оскільки хвилюється за власне життя. Має намір створити сім’ю», – наводять пояснення обвинуваченого у вироку.



Про чоловіка відомо, що він уродженець села Звірів, працює водієм, за місцем проживання має позитивні характеристики, раніше судимостей не мав. Також у чоловіка є волонтерське посвідчення, однак, як саме він допомагав, в вироку не уточнюється. Прокурор також виділяв пом’якшуючою обставиною каяття чоловіка, однак, суддя Юлія Сіліч дійшла до висновку, що обвинувачений про скоєне насправді не шкодує.



«Суд вважає, що обвинувачений не проявив будь-яких ознак наявності у нього осуду своєї поведінки чи якогось бажання виправити ситуацію, що склалася. Натомість, на переконання суду, обвинувачений демонстрував байдужість до свого вчинку та його наслідків. Наявність волонтерського посвідчення не може свідчити про істотне зниження суспільної небезпечності діяння», – зазначила суддя.



Відтак чоловіка визнали винним у порушенні ст. 336 ККУ (ухилення від призову) та призначили йому мінімальне за цією статтею покарання – три роки тюрми.



Зауважимо, що вирок ще не набрав законної сили, обвинувачений може оскаржити його, подавши апеляцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд на Волині призначив три роки тюрми чоловікові, який проігнорував повістку та не прийшов до територіального центру комплектування для відправки на службу. В суді обвинувачений пояснив, що не хоче служити в ЗСУ, оскільки хвилюється за своє життя та хоче створити сім’ю.Як йдеться у вироку Ківерцівського міськрайонного суду, 25 липня військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби, пише ZAXID.NET Він отримав повістку, в якій зазначалось, що за два дні, 27 липня, він повинен прибути до пункту збору для подальшого проходження військової служби. Однак, обвинувачений так і не прийшов.На судовому засіданні, яке відбулося 20 листопада, чоловік визнав провину та пояснив, що не прийшов до пункту збору свідомо, оскільки не хоче воювати.«Не має бажання виконувати обов’язок, передбачений ст. 65 Конституції України, оскільки хвилюється за власне життя. Має намір створити сім’ю», – наводять пояснення обвинуваченого у вироку.Про чоловіка відомо, що він уродженець села Звірів, працює водієм, за місцем проживання має позитивні характеристики, раніше судимостей не мав. Також у чоловіка є волонтерське посвідчення, однак, як саме він допомагав, в вироку не уточнюється. Прокурор також виділяв пом’якшуючою обставиною каяття чоловіка, однак, суддя Юлія Сіліч дійшла до висновку, що обвинувачений про скоєне насправді не шкодує.«Суд вважає, що обвинувачений не проявив будь-яких ознак наявності у нього осуду своєї поведінки чи якогось бажання виправити ситуацію, що склалася. Натомість, на переконання суду, обвинувачений демонстрував байдужість до свого вчинку та його наслідків. Наявність волонтерського посвідчення не може свідчити про істотне зниження суспільної небезпечності діяння», – зазначила суддя.Відтак чоловіка визнали винним у порушенні ст. 336 ККУ (ухилення від призову) та призначили йому мінімальне за цією статтею покарання – три роки тюрми.Зауважимо, що вирок ще не набрав законної сили, обвинувачений може оскаржити його, подавши апеляцію.

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