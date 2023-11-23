ВАКС випустив на волю екссуддю з Луцька, звинуваченого у корупції

Олега Ющука під 53 680 грн застави з обов'язками.



Таке рішення ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, повідомляє «



«Клопотання захисників задовольнити частково. Змінити застосований вироком Вищого антикорупційного суду від 20 липня 2022 року відносно (Ющука – ред.) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 53 680 грн», – ідеться в рішенні.



Також на Ющука поклали наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися із Луцька без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання чи місця роботи, а також здати на зберігання закордонні паспорти.



Раніше Верховний суд скасував рішення Апеляційної палати ВАКС, яким залишили вирок колишньому судді Олегу Ющуку без змін, і призначив повторний апеляційний розгляд.



Як відомо, Вищий антикорупційний суд засудив до 3 років позбавлення волі суддю у відставці Олега Ющука за зловживання впливом. Цей вирок залишила без змін Апеляційна палата ВАКС.



Нагадаємо, як встановив суд, суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Олег Ющук за 500 доларів пообіцяв особі, стосовно якої було складено протокол за керування автівкою у нетверезому стані, вплинути на ухвалення рішення своїм колегою. Останній, на виконання домовленостей, нібито мав закрити справу відносно порушника. 15 березня 2018 року суддя повідомив про необхідність передачі предмету неправомірної вигоди третій особі, якою виявився адвокат.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд випустив з-під варти колишнього суддю Луцького міськрайонного судупід 53 680 грн застави з обов'язками.Таке рішення ухвалила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, повідомляє « Слово і діло ».«Клопотання захисників задовольнити частково. Змінити застосований вироком Вищого антикорупційного суду від 20 липня 2022 року відносно (Ющука – ред.) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 53 680 грн», – ідеться в рішенні.Також на Ющука поклали наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися із Луцька без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання чи місця роботи, а також здати на зберігання закордонні паспорти.Раніше Верховний судАпеляційної палати ВАКС, яким залишили вирок колишньому судді Олегу Ющуку без змін, і призначив повторний апеляційний розгляд.Як відомо, Вищий антикорупційний суд засудив до 3 років позбавлення волі суддю у відставці Олега Ющука за. Цей вирок залишила без змін Апеляційна палата ВАКС.Нагадаємо, як встановив суд, суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Олег Ющук за 500 доларів пообіцяв особі, стосовно якої було складено протокол за керування автівкою у нетверезому стані, вплинути на ухвалення рішення своїм колегою. Останній, на виконання домовленостей, нібито мав закрити справу відносно порушника. 15 березня 2018 року суддя повідомив про необхідність передачі предмету неправомірної вигоди третій особі, якою виявився адвокат.

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