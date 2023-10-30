Верховний суд скасував рішення у справі екс-судді з Луцька

Олегу Ющуку залишили без змін.



Вироком обвинуваченого засудили до 3 років позбавлення волі, але тепер доведеться слухати апеляційну скаргу від початку, повідомляє «



Як відомо, Вищий антикорупційний суд засудив до 3 років позбавлення волі суддю у відставці Олега Ющука за зловживання впливом. Цей вирок залишила без змін Апеляційна палата ВАКС. Захисники Ющука подали скаргу на обидва рішення.



Верховний суд скарги задовольнив частково і призначив повторний розгляд в Апеляційній палаті ВАКС. Судді зазначили, що АП ВАКС допустила суперечності у формулюванні своїх висновків, виключивши протоколи негласних слідчих (розшукових) дій з доказів, водночас продовжила посилатись на зміст цих протоколів для підтвердження висновку про винуватість.



«Касаційні скарги захисників задовольнити частково. Ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 8 березня 2023 року стосовно (Олега Ющука – ред.) скасувати і призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції», – йдеться в рішенні.



Нагадаємо, як встановив суд, суддя Луцького міськрайонного суду Олег Ющук за 500 доларів пообіцяв особі, стосовно якої було складено протокол за керування автівкою у нетверезому стані, вплинути на ухвалення рішення своїм колегою. Останній, на виконання домовленостей, нібито мав закрити справу відносно порушника. 15 березня 2018 року суддя повідомив про необхідність передачі предмету неправомірної вигоди третій особі, якою виявився адвокат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховний суд скасував рішення, яким вирок колишньому судді Луцького міськрайонного судузалишили без змін.Вироком обвинуваченого засудили до 3 років позбавлення волі, але тепер доведеться слухати апеляційну скаргу від початку, повідомляє « Слово і діло ».Як відомо, Вищий антикорупційний суд засудив до 3 років позбавлення волі суддю у відставці Олега Ющука за. Цей вирок залишила без змін Апеляційна палата ВАКС. Захисники Ющука подали скаргу на обидва рішення.Верховний суд скарги задовольнив частково і призначив повторний розгляд в Апеляційній палаті ВАКС. Судді зазначили, що АП ВАКС допустила суперечності у формулюванні своїх висновків, виключивши протоколи негласних слідчих (розшукових) дій з доказів, водночас продовжила посилатись на зміст цих протоколів для підтвердження висновку про винуватість.«Касаційні скарги захисників задовольнити частково. Ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 8 березня 2023 року стосовно (Олега Ющука – ред.) скасувати і призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції», – йдеться в рішенні.Нагадаємо, як встановив суд, суддя Луцького міськрайонного суду Олег Ющук за 500 доларів пообіцяв особі, стосовно якої було складено протокол за керування автівкою у нетверезому стані, вплинути на ухвалення рішення своїм колегою. Останній, на виконання домовленостей, нібито мав закрити справу відносно порушника. 15 березня 2018 року суддя повідомив про необхідність передачі предмету неправомірної вигоди третій особі, якою виявився адвокат.

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