У Ківерцях зловмисники вкрали 13 прапорів на Меморіалі Слави та у сквері Героїв Євромайдану

У Ківерцях зловмисники вкрали 13 прапорів на Меморіалі Слави та у сквері Героїв Євромайдану
У Ківерцях невідомі особи поцупили 13 прапорів на Меморіалі Слави та у сквері Героїв Євромайдану.

Про це повідомляють у Ківерцівській громаді.

"У нашій громаді сталася неприємна подія, яка вражає своїм цинізмом та блюзнірством. В ніч з 29 на 30 жовтня на Меморіалі слави та у сквері Героям Євромайдану в місті Ківерці невідомими особами було викрадено 13 символів держави разом з флагштоками, які символізують нашу національну гідність та пам'ять про наших героїв, які віддали своє життя за незалежність України.

Ця подія не лише обурлива, а й не припустима в наш час, адже вандалізм та крадіжка прапорів з Меморіалів пам'яті є не тільки порушенням закону, але й проявом зневаги до воїнів, які боронили і боронять нашу країну від окупантів. Такі вчинки сильно ображають та порушують суспільну гідність", - йдеться в повідомленні.

Ківерцівська міська рада звернулась до поліції з проханням встановити осіб зловмисників з подальшим притягненням до відповідальності та відшкодуванням заподіяних збитків.
У Ківерцях зловмисники вкрали 13 прапорів на Меморіалі Слави та у сквері Героїв Євромайдану

"Якщо ви маєте будь-яку інформацію, яка може допомогти в розслідуванні даного випадку, будь ласка, негайно повідомте поліцію", - наголошують у громаді.
У Ківерцях зловмисники вкрали 13 прапорів на Меморіалі Слави та у сквері Героїв Євромайдану
У Ківерцях зловмисники вкрали 13 прапорів на Меморіалі Слави та у сквері Героїв Євромайдану

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ківерці, прапори, вандали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненській у Луцьку через аварію – ускладнений рух
Сьогодні, 16:24
Загарбники обстріляли маршрутку в Херсоні: 7 поранених
Сьогодні, 16:12
У Ківерцях зловмисники вкрали 13 прапорів на Меморіалі Слави та у сквері Героїв Євромайдану
Сьогодні, 16:00
Верховний суд скасував рішення у справі екс-судді з Луцька
Сьогодні, 15:50
Тиждень без матері: у Луцьку виявили трьох дітей, покинутих напризволяще
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
Вандали понищили унікальну зупинку на в'їзді до Ківерців. ФОТО Вандали понищили унікальну зупинку на в'їзді до Ківерців. ФОТО
20 травень, 2020, 20:42
У Ківерцях вандали понищили будівлю інфекційної лікарні. ФОТО У Ківерцях вандали понищили будівлю інфекційної лікарні. ФОТО
24 жовтень, 2019, 12:29
На Волині «прикрасили» болотом зупинку, яку активісти відновлювали тиждень. ФОТО На Волині «прикрасили» болотом зупинку, яку активісти відновлювали тиждень. ФОТО
25 червень, 2019, 08:07
Неподалік Луцька продають сім цехів лісгоспу Неподалік Луцька продають сім цехів лісгоспу
26 жовтень, 04:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни розстріляли сплячу родину в окупованій Волновасі: прокуратура почала розслідування
Сьогодні, 17:25
 0
Шахрайка надурила шість кав’ярень у Луцьку: у чому схема
Сьогодні, 17:14
 0
Російські війська активізувалися поблизу Бахмута, – Сирський
Сьогодні, 16:42
 0
На Рівненській у Луцьку через аварію – ускладнений рух
Сьогодні, 16:24
 0
Загарбники обстріляли маршрутку в Херсоні: 7 поранених
Сьогодні, 16:12
 0
Медіа
відео
1/8