У Ківерцях зловмисники вкрали 13 прапорів на Меморіалі Слави та у сквері Героїв Євромайдану
Сьогодні, 16:00
У Ківерцях невідомі особи поцупили 13 прапорів на Меморіалі Слави та у сквері Героїв Євромайдану.
Про це повідомляють у Ківерцівській громаді.
"У нашій громаді сталася неприємна подія, яка вражає своїм цинізмом та блюзнірством. В ніч з 29 на 30 жовтня на Меморіалі слави та у сквері Героям Євромайдану в місті Ківерці невідомими особами було викрадено 13 символів держави разом з флагштоками, які символізують нашу національну гідність та пам'ять про наших героїв, які віддали своє життя за незалежність України.
Ця подія не лише обурлива, а й не припустима в наш час, адже вандалізм та крадіжка прапорів з Меморіалів пам'яті є не тільки порушенням закону, але й проявом зневаги до воїнів, які боронили і боронять нашу країну від окупантів. Такі вчинки сильно ображають та порушують суспільну гідність", - йдеться в повідомленні.
Ківерцівська міська рада звернулась до поліції з проханням встановити осіб зловмисників з подальшим притягненням до відповідальності та відшкодуванням заподіяних збитків.
"Якщо ви маєте будь-яку інформацію, яка може допомогти в розслідуванні даного випадку, будь ласка, негайно повідомте поліцію", - наголошують у громаді.
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Про це повідомляють у Ківерцівській громаді.
"У нашій громаді сталася неприємна подія, яка вражає своїм цинізмом та блюзнірством. В ніч з 29 на 30 жовтня на Меморіалі слави та у сквері Героям Євромайдану в місті Ківерці невідомими особами було викрадено 13 символів держави разом з флагштоками, які символізують нашу національну гідність та пам'ять про наших героїв, які віддали своє життя за незалежність України.
Ця подія не лише обурлива, а й не припустима в наш час, адже вандалізм та крадіжка прапорів з Меморіалів пам'яті є не тільки порушенням закону, але й проявом зневаги до воїнів, які боронили і боронять нашу країну від окупантів. Такі вчинки сильно ображають та порушують суспільну гідність", - йдеться в повідомленні.
Ківерцівська міська рада звернулась до поліції з проханням встановити осіб зловмисників з подальшим притягненням до відповідальності та відшкодуванням заподіяних збитків.
"Якщо ви маєте будь-яку інформацію, яка може допомогти в розслідуванні даного випадку, будь ласка, негайно повідомте поліцію", - наголошують у громаді.
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