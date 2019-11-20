Тиждень без матері: у Луцьку виявили трьох дітей, покинутих напризволяще
Сьогодні, 15:45
В обласному центрі патрульні виявили неналежні умови проживання та виховання дітей.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 29 жовтня, після обіду, на лінію 102 надійшло звернення від жінки. Та розповіла, що до неї написав знайомий, який наразі перебуває за кордоном, та попросив перевірити, чи все гаразд з його дітьми, що мешкають у Луцьку зі своєю матір’ю. Оскільки заявниця на той момент була в іншій області, то вирішила передати прохання свого товариша охоронцям порядку.
Завдання доручили патрульним. Коли вони прибули за вказаною адресою, то виявили в оселі трьох малолітніх дітей, які були самі. Діти не знали, де їхня мати, та повідомили, що вона зловживає алкоголем і вже близько тижня не з’являлася вдома.
Сам будинок мав неохайний вигляд, а малеча була позбавлена необхідних для проживання речей.
Патрульні потурбувалися про маленьких громадян та нагодували їх. На місце також викликали медиків, які оглянули дітлахів. Ну і, звісно ж, про цей випадок інспектори повідомили відповідальні служби та доставили дітей до притулку.
"Друзі, якщо ви маєте інформацію про схожі ситуації, знаєте сім’ї, в яких діти піддаються насильству, перебувають в небезпеці чи позбавлені належних умов проживання — не мовчіть. Звертайтеся за допомогою у відповідні органи або поліцію", - наголошують у патрульній поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 29 жовтня, після обіду, на лінію 102 надійшло звернення від жінки. Та розповіла, що до неї написав знайомий, який наразі перебуває за кордоном, та попросив перевірити, чи все гаразд з його дітьми, що мешкають у Луцьку зі своєю матір’ю. Оскільки заявниця на той момент була в іншій області, то вирішила передати прохання свого товариша охоронцям порядку.
Завдання доручили патрульним. Коли вони прибули за вказаною адресою, то виявили в оселі трьох малолітніх дітей, які були самі. Діти не знали, де їхня мати, та повідомили, що вона зловживає алкоголем і вже близько тижня не з’являлася вдома.
Сам будинок мав неохайний вигляд, а малеча була позбавлена необхідних для проживання речей.
Патрульні потурбувалися про маленьких громадян та нагодували їх. На місце також викликали медиків, які оглянули дітлахів. Ну і, звісно ж, про цей випадок інспектори повідомили відповідальні служби та доставили дітей до притулку.
"Друзі, якщо ви маєте інформацію про схожі ситуації, знаєте сім’ї, в яких діти піддаються насильству, перебувають в небезпеці чи позбавлені належних умов проживання — не мовчіть. Звертайтеся за допомогою у відповідні органи або поліцію", - наголошують у патрульній поліції.
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