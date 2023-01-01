У луцькому гаражі організували підпільний спиртзавод

На Волині правоохоронці викрили групу місцевих мешканців, які організували незаконне виготовлення та продаж фальсифікованого алкоголю.Встановлено, що особи виготовляли підакцизну продукцію в одному з гаражних приміщень, розташованих на території Луцька, повідомляє пресслужба теруправління Бюро економічної безпеки у Волинській області.За результатами обшуків співробітники БЕБ вилучили понад 2 тисячі літрів спирту та 200 літрів лікеро-горілчаних виробів у картонних коробах типу «bag in box».Орієнтовна вартість вилученого – понад пів мільйона грн.Наразі встановлюється повне коло причетних осіб, вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.Досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне зберігання та збут підакцизних товарів) та ч.ч. 1, 2 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених марок акцизного податку) здійснюють детективи ТУ БЕБ у Волинській області.Процесуальне керівництво - прокурори Волинської обласної прокуратури.Нагадаємо, волинянинчерез спробу приховати від митного контролю електроприлади на майже мільйон гривень. Водія викрили у пункті пропуску "Устилуг".