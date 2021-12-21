29-річного лучанина судитимуть за збут психотропів

Волинянина судитимуть за збут психотропів та незаконні дії з боєприпасами.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 29-річним жителем обласного центру Волині неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин, в тому числі у великих розмірах, а також незаконне поводження ним з боєприпасами.Упродовж червня-серпня 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту чоловіком у Луцьку громадянам психотропів – амфетаміну та PVP.Амфетамін у великих розмірах виявили та вилучили працівники поліції і під час санкціонованого судом обшуку в оселі лучанина 30 серпня 2023 року.Окрім того, чоловік незаконно придбав оборонну осколкову гранату Ф-1та передав її знайомому.санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.