29-річного лучанина судитимуть за збут психотропів

29-річного лучанина судитимуть за збут психотропів
Волинянина судитимуть за збут психотропів та незаконні дії з боєприпасами.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 29-річним жителем обласного центру Волині неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин, в тому числі у великих розмірах, а також незаконне поводження ним з боєприпасами.

Упродовж червня-серпня 2023 року правоохоронці задокументували факти збуту чоловіком у Луцьку громадянам психотропів – амфетаміну та PVP.

Амфетамін у великих розмірах виявили та вилучили працівники поліції і під час санкціонованого судом обшуку в оселі лучанина 30 серпня 2023 року.

Окрім того, чоловік незаконно придбав оборонну осколкову гранату Ф-1та передав її знайомому.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: Волинянин, прокуратура, суд, граната, психотропи
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