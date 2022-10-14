У Луцьку поліцейські врятували чоловіка, який хотів накласти на себе руки

У Луцьку поліцейські врятували чоловіка, який хотів накласти на себе руки
Луцькі поліцейські врятували чоловіка, який хотів накласти на себе руки.

Про це повідомили у Луцькому районному управлінні поліції.

Учора в Луцьку, 29 жовтня, близько 20 години працівники сектору протидії домашньому насильству отримали виклик про вчинення домашнього насильства місцевим жителем щодо своєї співмешканки.

Прибувши на місце події та з’ясувавши усі обставини, поліцейські дійсно встановили факт вчинення насильства 54-річним лучанином.

Під час оформлення адміністративних матеріалів кривдник попросився в туалет, зачинився там та спробував вкоротити собі віку.

Не зволікаючи, правоохоронці кинулись визволяти чоловіка.

Відчинивши двері, поліцейські відразу перерізали мотузку, на якій лучанин намагався повіситись, та почали надавати домедичну допомогу, він вже був непритомний.

На місце викликали медиків для обстеження чоловіка. З ним усе добре, наразі його життю нічого не загрожує.

Разом з цим, за вчинене домашнє насильство щодо своєї співмешканки кривдник понесе адміністративну відповідальність, передбачену статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Теги: Луцьк, поліцейські, самогубство
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