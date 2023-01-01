Загарбники обстріляли маршрутку в Херсоні: 7 поранених





Про це у телеграмі повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



Нині відомо про сімох постраждалих внаслідок обстрілу маршрутного таксі у Херсоні. Це двоє чоловіків та пʼятеро жінок.



«36-річна херсонка отримала тяжкі поранення. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості», - зазначив Прокудін.



Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.



Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження в будівлях поблизу Хмельницької АЕС.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти обстріляли маршрутний автобус у Херсоні. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше сім осіб.Про це у телеграмі повідомив глава Херсонської ОВАНині відомо про сімох постраждалих внаслідок обстрілу маршрутного таксі у Херсоні. Це двоє чоловіків та пʼятеро жінок.«36-річна херсонка отримала тяжкі поранення. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості», - зазначив Прокудін.Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.Нагадаємо, внаслідокє пошкодження в будівлях поблизу Хмельницької АЕС.

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