Загарбники обстріляли маршрутку в Херсоні: 7 поранених
Сьогодні, 16:12
Окупанти обстріляли маршрутний автобус у Херсоні. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше сім осіб.
Про це у телеграмі повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Нині відомо про сімох постраждалих внаслідок обстрілу маршрутного таксі у Херсоні. Це двоє чоловіків та пʼятеро жінок.
«36-річна херсонка отримала тяжкі поранення. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості», - зазначив Прокудін.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження в будівлях поблизу Хмельницької АЕС.
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Про це у телеграмі повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Нині відомо про сімох постраждалих внаслідок обстрілу маршрутного таксі у Херсоні. Це двоє чоловіків та пʼятеро жінок.
«36-річна херсонка отримала тяжкі поранення. Також жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості», - зазначив Прокудін.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження в будівлях поблизу Хмельницької АЕС.
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