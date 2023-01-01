На Рівненській у Луцьку через аварію – ускладнений рух





Про це пише ВолиньUA.



За словами очевидців, автопригода сталася приблизно о 16:00 біля пішохідного переходу. На місці аварії працюють патрульні поліцейські.



На вулиці – ускладнений рух.



Декілька легковиків отримали механічні пошкодження.



Деталі - згодом.



Нагадаємо, на Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Рівненській сьогодні, 30 жовтня, трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це пише ВолиньUA.За словами очевидців, автопригода сталася приблизно о 16:00 біля пішохідного переходу. На місці аварії працюють патрульні поліцейські.На вулиці – ускладнений рух.Декілька легковиків отримали механічні пошкодження.Деталі - згодом.Нагадаємо, на Волині внаслідок ДТП

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