На Рівненській у Луцьку через аварію – ускладнений рух

На Рівненській у Луцьку через аварію – ускладнений рух
На вулиці Рівненській сьогодні, 30 жовтня, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це пише ВолиньUA.

За словами очевидців, автопригода сталася приблизно о 16:00 біля пішохідного переходу. На місці аварії працюють патрульні поліцейські.

На вулиці – ускладнений рух.

Декілька легковиків отримали механічні пошкодження.

Деталі - згодом.
На Рівненській у Луцьку через аварію – ускладнений рух
На Рівненській у Луцьку через аварію – ускладнений рух

Нагадаємо, на Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст.

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Теги: ДТП, Луцьк
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