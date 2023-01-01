На Рівненській у Луцьку через аварію – ускладнений рух
Сьогодні, 16:24
На вулиці Рівненській сьогодні, 30 жовтня, трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це пише ВолиньUA.
За словами очевидців, автопригода сталася приблизно о 16:00 біля пішохідного переходу. На місці аварії працюють патрульні поліцейські.
На вулиці – ускладнений рух.
Декілька легковиків отримали механічні пошкодження.
Деталі - згодом.
Нагадаємо, на Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст.
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Про це пише ВолиньUA.
За словами очевидців, автопригода сталася приблизно о 16:00 біля пішохідного переходу. На місці аварії працюють патрульні поліцейські.
На вулиці – ускладнений рух.
Декілька легковиків отримали механічні пошкодження.
Деталі - згодом.
Нагадаємо, на Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст.
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