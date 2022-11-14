Зіткнувся з припаркованою автівкою: у селищі на Волині в аварії загинув 21-річний мотоцикліст

Зіткнувся з припаркованою автівкою: у селищі на Волині в аварії загинув 21-річний мотоцикліст
На Старовижівщині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 29 жовтня, по вулиці Незалежності у Старій Вижівці.

21-річний житель Ковельського району, керуючи мотоциклом Geon, зіткнувся з припаркованим автомобілем Opel Zafira.

Від отриманих травм мотоцикліст згодом помер у лікарні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Зіткнувся з припаркованою автівкою: у селищі на Волині в аварії загинув 21-річний мотоцикліст

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Стара Вижівка, ДТП, мотоцикліст, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку виступить відомий піаніст-віртуоз Євген Хмара
Сьогодні, 10:40
У Криму вночі атакували ракетно-зенітний полк ППО: 17 окупантів поранені, – ЗМІ
Сьогодні, 10:33
Зіткнувся з припаркованою автівкою: у селищі на Волині в аварії загинув 21-річний мотоцикліст
Сьогодні, 10:17
У ВНУ ім. Лесі Українки відбувся конкурс постерних презентацій
Сьогодні, 10:08
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Нестеруком. ФОТО
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
Зʼїхав у кювет: на Волині в аварії загинув 15-річний мотоцикліст Зʼїхав у кювет: на Волині в аварії загинув 15-річний мотоцикліст
02 жовтень, 11:32
На Волині 16-річний мотоцикліст на смерть збив велосипедиста На Волині 16-річний мотоцикліст на смерть збив велосипедиста
14 листопад, 2022, 11:09
16-річний мотоцикліст загинув під час зіткнення з підводою на Волині 16-річний мотоцикліст загинув під час зіткнення з підводою на Волині
31 жовтень, 2022, 15:20
На Волині розбився мотоцикліст На Волині розбився мотоцикліст
15 липень, 2022, 12:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні планують запустити «смарт-мобілізацію»‎, — Федоров
Сьогодні, 11:17
 0
У Луцьку на два дні призупинять роботу котелень, які працюють лише для централізованого опалення
Сьогодні, 11:10
 0
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Володимир Пахольчук
Сьогодні, 10:53
 0
На що звернути увагу, обираючи підставку під ноутбук*
Сьогодні, 10:47
 0
У Луцьку виступить відомий піаніст-віртуоз Євген Хмара
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8