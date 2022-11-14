Зіткнувся з припаркованою автівкою: у селищі на Волині в аварії загинув 21-річний мотоцикліст





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 29 жовтня, по вулиці Незалежності у Старій Вижівці.



21-річний житель Ковельського району, керуючи мотоциклом Geon, зіткнувся з припаркованим автомобілем Opel Zafira.



Від отриманих травм мотоцикліст згодом помер у лікарні.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Старовижівщині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 29 жовтня, по вулиці Незалежності у Старій Вижівці.21-річний житель Ковельського району, керуючи мотоциклом Geon, зіткнувся з припаркованим автомобілем Opel Zafira.Від отриманих травм мотоцикліст згодом помер у лікарні.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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