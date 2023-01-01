У ВНУ ім. Лесі Українки відбувся конкурс постерних презентацій

У ВНУ ім. Лесі Українки відбувся конкурс постерних презентацій
До Міжнародного дня академічної доброчесності у Волинському національному університеті імені Лесі Українки проходив конкурс постерних презентацій «Академічна доброчесність очима здобувачів освіти». Про це повідомили у вузі.

Першого дня захід відбувався на факультетах. Завданням студентів було представлення одного постера та його захист до трьох хвилин часу. Наступного дня команди переможців презентували свої постери на загальноуніверситетському конкурсі.

Постерні презентації здобувачів освіти оцінювало журі, до складу якого увійшли проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Людмила Єлісєєва, начальник науково-дослідної частини Ірина Глова, куратор Наукового товариства аспірантів і студентів Ольга Караїм, голова Ради молодих вчених Геннадій Голуб, в. о. начальника відділу міжнародних зв’язків Владислав Коломечюк, в. о. голови сектору аспірантів Наукового товариства аспірантів і студентів Вікторія Горбач. Критерії визначення переможців були досить багатогранними. До уваги брали: креативність, розкриття теми, інформативність, структурованість, чіткість, лаконізм, доступність, емоційність тощо.

Команди із захопленням і на високому рівні презентували свої доробки й обізнаність із тематики академічної доброчесності. Представлені презентації відрізнялися оригінальністю, дизайном, а також індивідуальним баченням аспектів академічної доброчесності, особливостей її дотримання та виявлення ознак порушення.



За результатами оцінювання диплом І ступеня здобула команда факультету економіки та управління. Дипломом ІІ ступеня нагороджено команду факультету біології та лісового господарства. Диплом ІІІ ступеня отримала команда факультету філології та журналістики.
Також кожна команда учасників конкурсу мала можливість проголосувати за іншу команду, яка, на їхню думку, заслуговує Гран-прі. Перемогу в цій номінації здобули студенти факультету хімії та екології.

Нагадаємо, що у 2021 р. Університет Лесі Українки отримав відзнаку від Департаменту освіти Ради Європи в конкурсі «Кращі практики із сприяння академічній доброчесності у вищих навчальних закладах Європи» (м. Страсбург). Конкурс кращих практик залучив 46 закладів вищої освіти з 23 країн-членів. Кожну практику оцінювали за шістьма критеріями: участь стейкхолдерів, сукупність цінностей, ефективність, дієвість, відтворюваність, сталість.

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Теги: ВНУ, університет
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