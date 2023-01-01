На Волині попрощалися із Героєм Віктором Нестеруком. ФОТО
Сьогодні, 10:00
27 жовтня в селі Серхів Прилісненської громади в останню дорогу провели захисника України, 50-річного Нестерука Віктора Васильовича, який помер внаслідок важкого поранення.
Про це пише видання "Нова доба".
Військовослужбовець захищав територіальну цілісність, свободу та незалежність держави у 2014 – 2016 роках, із початку повномасштабного вторгнення росіян боронив рідну землю в складі 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.
9 червня 2023 року воїн отримав поранення, після чого проходив лікування у Запоріжжі, потім у Дніпрі та Луцьку.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це пише видання "Нова доба".
Військовослужбовець захищав територіальну цілісність, свободу та незалежність держави у 2014 – 2016 роках, із початку повномасштабного вторгнення росіян боронив рідну землю в складі 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.
9 червня 2023 року воїн отримав поранення, після чого проходив лікування у Запоріжжі, потім у Дніпрі та Луцьку.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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