На Волині попрощалися із Героєм Віктором Нестеруком. ФОТО

Нестерука Віктора Васильовича, який помер внаслідок важкого поранення.



Про це пише видання



Військовослужбовець захищав територіальну цілісність, свободу та незалежність держави у 2014 – 2016 роках, із початку повномасштабного вторгнення росіян боронив рідну землю в складі 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.



9 червня 2023 року воїн отримав поранення, після чого проходив лікування у Запоріжжі, потім у Дніпрі та Луцьку.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 жовтня в селі Серхів Прилісненської громади в останню дорогу провели захисника України, 50-річного, який помер внаслідок важкого поранення.Про це пише видання "Нова доба" Військовослужбовець захищав територіальну цілісність, свободу та незалежність держави у 2014 – 2016 роках, із початку повномасштабного вторгнення росіян боронив рідну землю в складі 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.9 червня 2023 року воїн отримав поранення, після чого проходив лікування у Запоріжжі, потім у Дніпрі та Луцьку.

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