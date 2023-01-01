На Волині попрощалися із Героєм Віктором Нестеруком. ФОТО

На Волині попрощалися із Героєм Віктором Нестеруком. ФОТО
27 жовтня в селі Серхів Прилісненської громади в останню дорогу провели захисника України, 50-річного Нестерука Віктора Васильовича, який помер внаслідок важкого поранення.

Про це пише видання "Нова доба".

Військовослужбовець захищав територіальну цілісність, свободу та незалежність держави у 2014 – 2016 роках, із початку повномасштабного вторгнення росіян боронив рідну землю в складі 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.

9 червня 2023 року воїн отримав поранення, після чого проходив лікування у Запоріжжі, потім у Дніпрі та Луцьку.
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Нестеруком. ФОТО

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Нестеруком. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Нестеруком. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Нестеруком. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Нестеруком. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зіткнувся з припаркованою автівкою: у селищі на Волині в аварії загинув 21-річний мотоцикліст
Сьогодні, 10:17
У ВНУ ім. Лесі Українки відбувся конкурс постерних презентацій
Сьогодні, 10:08
На Волині попрощалися із Героєм Віктором Нестеруком. ФОТО
Сьогодні, 10:00
Втрати росії у повномасштабній війні становлять майже 300 тисяч вояків
Сьогодні, 09:40
В уряді Польщі фіксують все агресивнішу пропагандистську діяльність Білорусі і рф
Сьогодні, 09:25
Схожі новини
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Володимир Пахольчук Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Володимир Пахольчук
Сьогодні, 10:53
Ресторанну кухню поміняв на військову: лучанин готує обіди для нацгвардійців. ВІДЕО Ресторанну кухню поміняв на військову: лучанин готує обіди для нацгвардійців. ВІДЕО
29 жовтень, 08:00
На Волині попрощалися із Героєм Ярославом Богданом: один його син – у полоні, інший – на фронті На Волині попрощалися із Героєм Ярославом Богданом: один його син – у полоні, інший – на фронті
28 жовтень, 21:05
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Захарчука Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Олександра Захарчука
27 жовтень, 12:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на два дні призупинять роботу котелень, які працюють лише для централізованого опалення
Сьогодні, 11:10
 0
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Володимир Пахольчук
Сьогодні, 10:53
 0
На що звернути увагу, обираючи підставку під ноутбук*
Сьогодні, 10:47
 0
У Луцьку виступить відомий піаніст-віртуоз Євген Хмара
Сьогодні, 10:40
 0
У Криму вночі атакували ракетно-зенітний полк ППО: 17 окупантів поранені, – ЗМІ
Сьогодні, 10:33
 0
Медіа
відео
1/8