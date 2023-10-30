В уряді Польщі фіксують все агресивнішу пропагандистську діяльність Білорусі і рф

Станіслав Жарин повідомив, що білоруський пропагандистський апарат активізував агресивну інформаційну діяльність, спрямовану проти Польщі.



Про це, як пише



За словами Жарина, пропагандистські дії доповнюють операцію з дестабілізації кордону Республіки Польща за допомогою штучно стимульованого міграційного тиску.



Станіслав Жарин зазначив, що російські пропагандистські осередки продовжують широко коментувати післявиборчу ситуацію в Польщі. Наразі на перший план виходить наратив про те, що польська держава й надалі буде пронизана русофобією. Водночас повідомлення росії вказує на те, що є шкідливим для Польщі та суспільства.



Посадовець зазначив, що як активізацію операції зі звинуваченнями Польщі у злочинах проти нелегальних мігрантів, так і різке посилення наративу про "польську русофобію" можна розглядати як форму тиску на майбутній уряд.



Акцент буде також на зміні підходу Варшави до загроз зі сходу. Апарати впливу обох режимів відзначають "слушність" вимог щодо скорочення чисельності особового складу польської армії.



На початку жовтня Станіслав Жарин заявив, що росія продовжує просувати брехливий образ Польщі як загрози для Калінінградської області.



Він також зазначив, що "білоруський пропагандистський апарат за допомогою засобів масової інформації, підконтрольних дипломатичним представництвам Республіки Білорусь, нещодавно здійснив інформаційну провокацію, засновану на неправдивому твердженні, що польський гелікоптер порушив білоруський повітряний простір".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Республіки Польщаповідомив, що білоруський пропагандистський апарат активізував агресивну інформаційну діяльність, спрямовану проти Польщі.Про це, як пише "Європейська правда" , повідомляє Польське радіо.За словами Жарина, пропагандистські дії доповнюють операцію з дестабілізації кордону Республіки Польща за допомогою штучно стимульованого міграційного тиску.Станіслав Жарин зазначив, що російські пропагандистські осередки продовжують широко коментувати післявиборчу ситуацію в Польщі. Наразі на перший план виходить наратив про те, що польська держава й надалі буде пронизана русофобією. Водночас повідомлення росії вказує на те, що є шкідливим для Польщі та суспільства.Посадовець зазначив, що як активізацію операції зі звинуваченнями Польщі у злочинах проти нелегальних мігрантів, так і різке посилення наративу про "польську русофобію" можна розглядати як форму тиску на майбутній уряд.Акцент буде також на зміні підходу Варшави до загроз зі сходу. Апарати впливу обох режимів відзначають "слушність" вимог щодо скорочення чисельності особового складу польської армії.На початку жовтня Станіслав Жарин заявив, що росія продовжує просувати брехливий образ Польщі як загрози для Калінінградської області.Він також зазначив, що "білоруський пропагандистський апарат за допомогою засобів масової інформації, підконтрольних дипломатичним представництвам Республіки Білорусь, нещодавно здійснив інформаційну провокацію, засновану на неправдивому твердженні, що польський гелікоптер порушив білоруський повітряний простір".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію