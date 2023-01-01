Втрати росії у повномасштабній війні становлять майже 300 тисяч вояків

Втрати росії у повномасштабній війні становлять майже 300 тисяч вояків
За минулу добу захисники знищили ще 860 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу − близько 299 940 (+860) осіб,

◾ танків − 5 190 (+15) од,

◾ бойових броньованих машин − 9 775 (+17) од,

◾ артилерійських систем − 7 202 (+14) од,

◾ РСЗВ − 834 (+0) од,

◾ засобів ППО − 559 (+1) од,

◾ літаків − 321 (+1) од,

◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 419 (+20) од,

◾ крилатих ракет − 1 544 (+0) од,

◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,

◾ підводних човнів − 1 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 555 (+23) од,

◾ спеціальної техніки − 1 014 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Втрати росії
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