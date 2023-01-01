Втрати росії у повномасштабній війні становлять майже 300 тисяч вояків





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу − близько 299 940 (+860) осіб,



◾ танків − 5 190 (+15) од,



◾ бойових броньованих машин − 9 775 (+17) од,



◾ артилерійських систем − 7 202 (+14) од,



◾ РСЗВ − 834 (+0) од,



◾ засобів ППО − 559 (+1) од,



◾ літаків − 321 (+1) од,



◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 419 (+20) од,



◾ крилатих ракет − 1 544 (+0) од,



◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,



◾ підводних човнів − 1 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 555 (+23) од,



◾ спеціальної техніки − 1 014 (+2) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники знищили ще 860 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.◾ особового складу − близько 299 940 (+860) осіб,◾ танків − 5 190 (+15) од,◾ бойових броньованих машин − 9 775 (+17) од,◾ артилерійських систем − 7 202 (+14) од,◾ РСЗВ − 834 (+0) од,◾ засобів ППО − 559 (+1) од,◾ літаків − 321 (+1) од,◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 419 (+20) од,◾ крилатих ракет − 1 544 (+0) од,◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,◾ підводних човнів − 1 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 555 (+23) од,◾ спеціальної техніки − 1 014 (+2) од.Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію