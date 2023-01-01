Курс валют у Луцьку 30 жовтня





Про це повідомляє Говерла.



Євро купують за 40.10, а продають за 40.50.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.86, а продають за 9.02.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 жовтня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 38.00.Про це повідомляє Говерла.Євро купують за 40.10, а продають за 40.50.Щодо польського злотого, то його купують за 8.86, а продають за 9.02.

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