Курс валют у Луцьку 30 жовтня

Курс валют у Луцьку 30 жовтня
30 жовтня готівковий курс долара становить 37.50, продають його за 38.00.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.10, а продають за 40.50.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.86, а продають за 9.02.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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