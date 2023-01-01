Уночі росія атакувала Україну 12 ударними безпілотниками та двома керованими ракетами

Уночі росія атакувала Україну 12 ударними безпілотниками та двома керованими ракетами
У ніч на 30 жовтня 2023 року окупанти атакували 12-ма ударними БпЛА типу “Shahed” та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Пуски КАР Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, «шахеди» летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ -рф.

Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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