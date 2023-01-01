На Волині священник МП з матушкою вдерлися на подвір'я селянина: вимагали списки тих, хто «за» перехід в ПЦУ

На Волині священник МП з матушкою вдерлися на подвір'я селянина: вимагали списки тих, хто «за» перехід в ПЦУ
Після того як журналісти розповіли про церковну колотнечу у селі Волошки на Ковельщині, стали відомі нові подробиці цього скандалу. Журналісти отримали відео, зняте цим самим волошківським священником отцем Віталієм. Видно, що духовна особа прийшла додому до мешканця села, свариться і штовхається.

При тому сам звинувачує в агресії і обзиває господаря «тормозом», а інколи вживає і більш міцне слівце, - йдеться у сюжеті 12 каналу, передає ВСН.

Нагадаємо, у селі церковна громада перейшла до ПЦУ, однак священник робити цього не захотів. Як виявилося, ще до офіційного переходу панотець не раз влаштував сварки з односельчанами, намагаючись перешкодити виходу громади з Московського патріархату.

Як з'ясувалося, це знято вдома у мешканця Волошок Володимира Лисюка. Той розповів журналістам, що знервований священник прийшов до нього додому з матушкою і кількома прихильниками.

«Їх цікавили списки, які ми збирали по селі за перехід до Православної церкви України... Він дуже шкодував, що списки не в мене, а я віддав нашому благочинному Андрію... До мене перше питання було: а списки? А можна глянути?.. Тому ми так думаємо всі, що їх дуже цікавили списки», - розповів селянин.



Володимир каже, побоювався, що непроханий гість стане робити у нього вдома справжній обшук. То ж справді став виганяти його з хати.

Журналісти звернулися з коментарем до священника, той не заперечує - каже, його справді цікавили списки - хотів, мовляв, подивитися і попросити відкликати голоси частини людей. Бо підписи селян збирали обманом - казали, що просять підтримати не перехід в ПЦУ, а українську мову служіння.

«До мене люди звернулися люди похилого віку і сказали «нас обдурили, ми хочемо, щоб Лисюк нас виписав зі списків». Я пішов до нього. Кажу: Адамович, можна зайти? Він каже: будь ласка, заходьте. Я почав з ним спілкуватися нормально, миговорили, тому що ми з ним дружили весь цей час. На рибалку їздили 15 чи 16 років, тобто все було добре. Я з ним спілкувався. Коли я попросив, щоб він виписав всього-на-всього наших людей - він почав дзвонити якомусь Андрію з Голоб. Коли Лисюк побачив що Ідуть люди до нього вже в двір - він просто почав мене бити, виштовхувати з хати, нецензурними словами почав говорити, нецензурними словами почав обзивати мене, вибив з руки телефона, побив телефон мій...», - каже свою версію священник МП.

Отець Віталій запевнив, що опоненти надали журналістам тільки частину відео, а він має відзняту усю розмову з Володимиром Лисюком і там, мовляв, видно, що конфлікт насправді спровокував саме господар хати, всім цього повного відео від священника журналісти і не отримали.

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Теги: УПЦ МП, Волинь
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