Довгожитель з Волині відзначив 90-річний ювілей

Довгожитель з Волині відзначив 90-річний ювілей
24 жовтня на Ратнівщині житель села Гірники Євлентій Петрович Аврамук відсвяткував 90-річчя.

Про це повідомили на сторінці Ратнівської селищної ради.

З нагоди особистого Дня за дорученням селищного голови до довгожителя завітали секретар селищної ради Людмила Гаврилюк та староста округу Іван Терещук, які побажали ювіляру міцного здоров'я, бадьорості душі, уваги рідних, Божої ласки і миру в родині та Україні.

"Ми щиро вітаємо Євлентія Петровича і бажаємо багато здоров'я, надії, любові, світлої радості та частих моментів відради для серця. Нехай рідні будуть частими гостями на порозі, хай у Вашому домі буде мир, достаток і затишок", - йдеться у дописі.

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Теги: довгожитель, Волинь
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