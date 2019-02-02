Російський політик з дружиною удочерили викрадену з Херсонщини дівчинку, змінивши їй ім'я та громадянство, – ЗМІ

Сергій Миронов та його дружина Інна Варламова удочерили вивезену з України 10-місячну дівчинку Маргариту Прокопенко. Вона перебувала у дитячому будинку Херсона під час російської окупації міста. Звідти дитину вивезли до росії, де їй таємно змінили ім'я та громадянство. Тепер дівчинку називають Мариною Мироновою.



Про це дізналося російське інтернет-видання «Важные истории», пише



Наприкінці серпня 2022 року дружина Миронова Варламова приїхала до Херсонської області разом із першою заступницею Миронова у Держдумі Яною Лантратовою.



Варламова — це та сама москвичка, яка фігурувала в розслідуванні hromadske про викрадення дітей Херсонщини. З власних джерел ми отримали ексклюзивний документ з довіреністю від місцевої окупаційної влади на Варламову, москвичку 55 років.



Вона нібито мала супроводжувати двох дітей з Херсонщини до Москви — 10-місячну Маргариту Прокопенко та дворічного Іллю Ващенка.



До початку повномасштабного вторгнення рф ці діти жили у Херсонському будинку дитини. Причому Маргариту, за даними «Важных историй», виписали попри те, що вона лікувалася від бронхіту у Херсонській обласній дитячій лікарні.



Офіційно дітей вивезли до Москви для «обстеження, визначення подальшої тактики лікування та проходження реабілітації».



У листопаді 2022 року суд у Московській області розглянув справу про удочеріння, зацікавленою особою по якому проходила Інна Варламова.



У розпорядженні журналістів опинилися документи, які вказують: через місяць після рішення суду у грудні 2022-го Сергій Миронов та Інна Варламова удочерили вивезену з Херсона Маргариту Прокопенко. Особисті дані дитини змінили, аби дівчинка стала Мариною Сергіївною Мироновою. Їй також поміняли місце народження: замість українського Херсона — підмосковний Подільськ.



За даними «Важных историй», біологічна мати Маргарити позбавлена батьківських прав, а батько помер, проте дівчинка має інших родичів.



Доля вивезеного Іллі Ващенка до кінця не відома. За даними російських журналістів, лише через рік після депортації у вересні 2023 року він отримав нове свідоцтво про народження. З нього випливає, що Ілля перебуває у Московській області.



Нагадаємо, що РНБО нещодавно внесла Інну Варламову до списку санкцій за депортацію дітей. Сліди Варламової в інтернеті ретельно зачищені, а єдина згадка — робота в раді федерації 10 років тому. Вона була помічницею першого заступника глави російської ради федерації — Олександра Торшина. І вже тоді допомагала йому розв'язувати питання з дітьми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лідер партії рф «Справедливая россия»та його дружинаудочерили вивезену з України 10-місячну дівчинку. Вона перебувала у дитячому будинку Херсона під час російської окупації міста. Звідти дитину вивезли до росії, де їй таємно змінили ім'я та громадянство. Тепер дівчинку називаютьПро це дізналося російське інтернет-видання «Важные истории», пише Громадське Наприкінці серпня 2022 року дружина Миронова Варламова приїхала до Херсонської області разом із першою заступницею Миронова у ДерждуміВарламова — це та сама москвичка, яка фігурувала в розслідуванні hromadske про викрадення дітей Херсонщини. З власних джерел ми отримали ексклюзивний документ з довіреністю від місцевої окупаційної влади на Варламову, москвичку 55 років.Вона нібито мала супроводжувати двох дітей з Херсонщини до Москви — 10-місячну Маргариту Прокопенко та дворічногоДо початку повномасштабного вторгнення рф ці діти жили у Херсонському будинку дитини. Причому Маргариту, за даними «Важных историй», виписали попри те, що вона лікувалася від бронхіту у Херсонській обласній дитячій лікарні.Офіційно дітей вивезли до Москви для «обстеження, визначення подальшої тактики лікування та проходження реабілітації».У листопаді 2022 року суд у Московській області розглянув справу про удочеріння, зацікавленою особою по якому проходила Інна Варламова.У розпорядженні журналістів опинилися документи, які вказують: через місяць після рішення суду у грудні 2022-го Сергій Миронов та Інна Варламова удочерили вивезену з Херсона Маргариту Прокопенко. Особисті дані дитини змінили, аби дівчинка стала Мариною Сергіївною Мироновою. Їй також поміняли місце народження: замість українського Херсона — підмосковний Подільськ.За даними «Важных историй», біологічна мати Маргарити позбавлена батьківських прав, а батько помер, проте дівчинка має інших родичів.Доля вивезеного Іллі Ващенка до кінця не відома. За даними російських журналістів, лише через рік після депортації у вересні 2023 року він отримав нове свідоцтво про народження. З нього випливає, що Ілля перебуває у Московській області.Нагадаємо, що РНБО нещодавно внесла Інну Варламову до списку санкцій за. Сліди Варламової в інтернеті ретельно зачищені, а єдина згадка — робота в раді федерації 10 років тому. Вона була помічницею першого заступника глави російської ради федерації —. І вже тоді допомагала йому розв'язувати питання з дітьми.

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