«Ми в оточенні! По нас стріляють танками», − Сенцов показав відео бою під Авдіївкою

Олег Сенцов показав відео окопних боїв поблизу Авдіївки − кадри ймовірно зняті на GoPro камери бійців, вони показують важкий і тривалий бій, поранених, готовність воїна пожертвувати собою, щоб не затримувати побратимів, і врешті відхід разом з врятованим пораненим.



Про це пише Олега Сенцова у фейсбуці.



Відео триває трохи більше 30 хв, на ньому показаний бій українських захисників, які перебувають в окопах, з російськими загарбниками, які намагаються штурмувати позицію.



За даними журналіста Юрія Бутусова, подія відбувається на світанку одного з днів цієї осені під Авдіївкою.



Як чути з запису, військові говорять, що росіяни тиснуть з усіх боків і перебувають уже зовсім поруч − зокрема, з одного боку лише у 15 м. По українських захисниках б’ють з гранатомета, кидають гранати і стрілять з танків.



Троє українських воїнів з 13, які тримали зафільмовану на відео частину посадки, зокрема і Сенцов, отримують поранення.



Один боєць отримує важкі поранення ніг.



Усі розмови в окопах, розмови по рації відбуваються під звуки постійних пострілів − не стихають вони навіть на кілька секунд.



"Тут поранений. Треба місце, щоб я його оглянула. У нього ноги в крові… Танчик, лягай, лягай! Ми в оточенні, по нас ї**шать танками", − вигукує жінка-військова і при цьому надає допомогу пораненому.



Далі чути, як Сенцов, позивний "Грунт", передає по рації побратимам: "Повз нас проїхали 4 танки, вони стріляли, але поїхали далі на желєзку. Як прийняв?".



Згодом група приймає рішення відходити з посадки до бронетехніки двома "коробками": перші шестеро з пораненим, решта семеро прикривають відхід і тоді відходять самі. На відео говорять, що треба йти до місця, де висаджувалися, це в 50 метрах, але попереджають, що росіяни стрілятимуть з усіх сторін.



Пряма мова пораненого, якому важко йти: "Ні, мужики, ви без мене підете, я залишаюсь, бо це несерйозно. Я не вийду, Макс".



"Ми тебе понесемо… Ми тебе винесемо… Кулемет кидаємо, автомат я цей заберу… ти тягнеш Алькаїду (пораненого − ред.) двома руками. Тримай, як би він не кричав. Тягнеш його за руки, не кидаєш", - говорить Сенцов.



Відео закінчується тим, що бійці разом з важким пораненим відходять до бронетехніки, виїжджають з поля бою і передають пораненого медикам, які вже чекають їх на дорозі.



За даними Бутусова, у цьому конкретному бою всі українські захисники залишилися живі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український режисер і військовослужбовецьпоказав відео окопних боїв поблизу Авдіївки − кадри ймовірно зняті на GoPro камери бійців, вони показують важкий і тривалий бій, поранених, готовність воїна пожертвувати собою, щоб не затримувати побратимів, і врешті відхід разом з врятованим пораненим.Про це пише Українська правда з посиланням на відеоу фейсбуці.Відео триває трохи більше 30 хв, на ньому показаний бій українських захисників, які перебувають в окопах, з російськими загарбниками, які намагаються штурмувати позицію.За даними журналіста Юрія Бутусова, подія відбувається на світанку одного з днів цієї осені під Авдіївкою.Як чути з запису, військові говорять, що росіяни тиснуть з усіх боків і перебувають уже зовсім поруч − зокрема, з одного боку лише у 15 м. По українських захисниках б’ють з гранатомета, кидають гранати і стрілять з танків.Троє українських воїнів з 13, які тримали зафільмовану на відео частину посадки, зокрема і Сенцов, отримують поранення.Один боєць отримує важкі поранення ніг.Усі розмови в окопах, розмови по рації відбуваються під звуки постійних пострілів − не стихають вони навіть на кілька секунд."Тут поранений. Треба місце, щоб я його оглянула. У нього ноги в крові… Танчик, лягай, лягай! Ми в оточенні, по нас ї**шать танками", − вигукує жінка-військова і при цьому надає допомогу пораненому.Далі чути, як Сенцов, позивний "Грунт", передає по рації побратимам: "Повз нас проїхали 4 танки, вони стріляли, але поїхали далі на желєзку. Як прийняв?".Згодом група приймає рішення відходити з посадки до бронетехніки двома "коробками": перші шестеро з пораненим, решта семеро прикривають відхід і тоді відходять самі. На відео говорять, що треба йти до місця, де висаджувалися, це в 50 метрах, але попереджають, що росіяни стрілятимуть з усіх сторін.Пряма мова пораненого, якому важко йти: "Ні, мужики, ви без мене підете, я залишаюсь, бо це несерйозно. Я не вийду, Макс"."Ми тебе понесемо… Ми тебе винесемо… Кулемет кидаємо, автомат я цей заберу… ти тягнеш Алькаїду (пораненого − ред.) двома руками. Тримай, як би він не кричав. Тягнеш його за руки, не кидаєш", - говорить Сенцов.Відео закінчується тим, що бійці разом з важким пораненим відходять до бронетехніки, виїжджають з поля бою і передають пораненого медикам, які вже чекають їх на дорозі.За даними Бутусова, у цьому конкретному бою всі українські захисники залишилися живі.

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