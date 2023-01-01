Орденом «За мужність» посмертно нагородили воїна з Волині Миколу Боговіда

Володимира Зеленського орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) нагороджений Боговід Микола Адамович, 28 жовтня 1980 року народження, житель селища Ратне.



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Нагороду отримувала дружина загиблого Захисника - Людмила Адамівна Боговід та син Максим.



Почесну місію вручення виконував начальник Другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Василь Шинкарук та селищний голова Віталій Бірук.



"Цей орден не поверне до життя мужнього, хороброго та доброго воїна Миколи Боговіда, та нехай він буде ще однією згадкою про велике серце Героя, про неймовірну відвагу, про велику любов до Батьківщини.



21 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту Незалежності України в Донецькій області загинув Захисник України, житель селища Ратне - Микола Адамович Боговід. Мав звання старшого сержанта.



Микола Боговід – з перших днів війни (26.02.2022) був призваний на військову службу. Служив спершу в роті охорони Другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а вже в травні був переведений до військової частини. До свого 42-го дня народження не дожив трохи більше як місяць", - зазначають у громаді.



Рідні, друзі, побратими згадують мужнього воїна добрим, життєлюбним, надійним товаришем з великим серцем Героя та неймовірною відвагою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Указом президента Україниорденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) нагороджений28 жовтня 1980 року народження, житель селища Ратне.Про це повідомили у Ратнівській громаді.Нагороду отримувала дружина загиблого Захисника -та синПочесну місію вручення виконував начальник Другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримкита селищний голова"Цей орден не поверне до життя мужнього, хороброго та доброго воїна Миколи Боговіда, та нехай він буде ще однією згадкою про велике серце Героя, про неймовірну відвагу, про велику любов до Батьківщини.21 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту Незалежності України в Донецькій області загинув Захисник України, житель селища Ратне - Микола Адамович Боговід. Мав звання старшого сержанта.Микола Боговід – з перших днів війни (26.02.2022) був призваний на військову службу. Служив спершу в роті охорони Другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а вже в травні був переведений до військової частини. До свого 42-го дня народження не дожив трохи більше як місяць", - зазначають у громаді.Рідні, друзі, побратими згадують мужнього воїна добрим, життєлюбним, надійним товаришем з великим серцем Героя та неймовірною відвагою.

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