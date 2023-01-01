Орденом «За мужність» посмертно нагородили воїна з Волині Миколу Боговіда

Орденом «За мужність» посмертно нагородили воїна з Волині Миколу Боговіда
Указом президента України Володимира Зеленського орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) нагороджений Боговід Микола Адамович, 28 жовтня 1980 року народження, житель селища Ратне.

Про це повідомили у Ратнівській громаді.

Нагороду отримувала дружина загиблого Захисника - Людмила Адамівна Боговід та син Максим.

Почесну місію вручення виконував начальник Другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Василь Шинкарук та селищний голова Віталій Бірук.

"Цей орден не поверне до життя мужнього, хороброго та доброго воїна Миколи Боговіда, та нехай він буде ще однією згадкою про велике серце Героя, про неймовірну відвагу, про велику любов до Батьківщини.

21 вересня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту Незалежності України в Донецькій області загинув Захисник України, житель селища Ратне - Микола Адамович Боговід. Мав звання старшого сержанта.

Микола Боговід – з перших днів війни (26.02.2022) був призваний на військову службу. Служив спершу в роті охорони Другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а вже в травні був переведений до військової частини. До свого 42-го дня народження не дожив трохи більше як місяць", - зазначають у громаді.
Орденом «За мужність» посмертно нагородили воїна з Волині Миколу Боговіда

Рідні, друзі, побратими згадують мужнього воїна добрим, життєлюбним, надійним товаришем з великим серцем Героя та неймовірною відвагою.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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