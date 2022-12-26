63-річна волинянка стала посмертним донором і врятувала життя двом людям

63-річна волинянка стала посмертним донором і врятувала життя двом людям
Вперше на базі Медичного обʼєднання Луцької міської територіальної громади виконали посмертний забір нирок для трансплантації.

Про це повідомили у медичному закладі.

Операцію проводив лікар-трансплантолог Першого територіального медичного об'єднання Львова Андрій Крупач спільно із лікарями нашого медичного обʼєднання.

«Донором стала 63-річна жінка, яка поступила до нашого медичного закладу із масивним геморагічним інсультом. Колеги-реаніматологи боролись за життя пацієнтки, але, важка, несумісна з життям форма інсульту, не залишила жодного шансу. Анестезіологи діагностували смерть головного мозку.

Родичі пацієнтки дали згоду на забір органів. Дякуємо їм за це рішення. Трансплант-координатор зареєстрував донора, система автоматично з'єднала його з Першим територіальним медичним обʼєднанням Львова», - повідомив подробиці завідувач відділення загальної хірургії, лікар-хірург Олександр Масіков.
63-річна волинянка стала посмертним донором і врятувала життя двом людям

Медики нашої Клінічної лікарні створили «коридор пошани» і хвилиною мовчання вшанували памʼять донора та подякували рідним за гуманне рішення. Операція тривала півтори годин. Органи відразу поїхали до Львова. Вони врятували життя двом пацієнтам - чоловікам, які є родичами між собою. Операція з трансплантації пройшла успішно, стан пацієнтів стабільний.
63-річна волинянка стала посмертним донором і врятувала життя двом людям

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, донор, нирки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Український снайпер ліквідував окупанта на відстані 3,8 км, встановивши світовий рекорд
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому ЦНАПі можна отримати нові послуги
Сьогодні, 10:00
63-річна волинянка стала посмертним донором і врятувала життя двом людям
Сьогодні, 09:50
ВАКС відправив у СІЗО ексочільника Держспецзв’язку Щиголя
Сьогодні, 09:37
Українські військові знищили ще понад тисячу російських окупантів за добу
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 23 листопада
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
У Луцьку розпочався марафон зі здачі крові. ВІДЕО У Луцьку розпочався марафон зі здачі крові. ВІДЕО
26 грудень, 2022, 22:57
У Луцьку провели першу трупну трансплантацію: деталі. ВІДЕО У Луцьку провели першу трупну трансплантацію: деталі. ВІДЕО
22 червень, 2022, 11:08
Лучанин за 30 років був донором крові понад 600 разів. ВІДЕО Лучанин за 30 років був донором крові понад 600 разів. ВІДЕО
20 серпень, 2021, 12:50
У луцькій лікарні дроблять камені у нирках новим методом У луцькій лікарні дроблять камені у нирках новим методом
11 липень, 2019, 15:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому ЦНАПі можна отримати нові послуги
Сьогодні, 10:00
 0
63-річна волинянка стала посмертним донором і врятувала життя двом людям
Сьогодні, 09:50
 0
ВАКС відправив у СІЗО ексочільника Держспецзв’язку Щиголя
Сьогодні, 09:37
 0
Українські військові знищили ще понад тисячу російських окупантів за добу
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку 23 листопада
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8