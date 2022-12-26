63-річна волинянка стала посмертним донором і врятувала життя двом людям





Про це



Операцію проводив лікар-трансплантолог Першого територіального медичного об'єднання Львова Андрій Крупач спільно із лікарями нашого медичного обʼєднання.



«Донором стала 63-річна жінка, яка поступила до нашого медичного закладу із масивним геморагічним інсультом. Колеги-реаніматологи боролись за життя пацієнтки, але, важка, несумісна з життям форма інсульту, не залишила жодного шансу. Анестезіологи діагностували смерть головного мозку.



Родичі пацієнтки дали згоду на забір органів. Дякуємо їм за це рішення. Трансплант-координатор зареєстрував донора, система автоматично з'єднала його з Першим територіальним медичним обʼєднанням Львова», - повідомив подробиці завідувач відділення загальної хірургії, лікар-хірург Олександр Масіков.



Медики нашої Клінічної лікарні створили «коридор пошани» і хвилиною мовчання вшанували памʼять донора та подякували рідним за гуманне рішення. Операція тривала півтори годин. Органи відразу поїхали до Львова. Вони врятували життя двом пацієнтам - чоловікам, які є родичами між собою. Операція з трансплантації пройшла успішно, стан пацієнтів стабільний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вперше на базі Медичного обʼєднання Луцької міської територіальної громади виконали посмертний забір нирок для трансплантації.Про це повідомили у медичному закладі.Операцію проводив лікар-трансплантолог Першого територіального медичного об'єднання Львоваспільно із лікарями нашого медичного обʼєднання.«Донором стала 63-річна жінка, яка поступила до нашого медичного закладу із масивним геморагічним інсультом. Колеги-реаніматологи боролись за життя пацієнтки, але, важка, несумісна з життям форма інсульту, не залишила жодного шансу. Анестезіологи діагностували смерть головного мозку.Родичі пацієнтки дали згоду на забір органів. Дякуємо їм за це рішення. Трансплант-координатор зареєстрував донора, система автоматично з'єднала його з Першим територіальним медичним обʼєднанням Львова», - повідомив подробиці завідувач відділення загальної хірургії, лікар-хірургМедики нашої Клінічної лікарні створили «коридор пошани» і хвилиною мовчання вшанували памʼять донора та подякували рідним за гуманне рішення. Операція тривала півтори годин. Органи відразу поїхали до Львова. Вони врятували життя двом пацієнтам - чоловікам, які є родичами між собою. Операція з трансплантації пройшла успішно, стан пацієнтів стабільний.

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