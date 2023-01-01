Українські військові знищили ще понад тисячу російських окупантів за добу
Сьогодні, 09:20
За минулу добу російська армія втратила на війні проти України близько 1 130 осіб.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу ‒ близько 321 800 (+1130) осіб,
✔ танків ‒ 5 466 (+20) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10 224 (+36) од,
✔ артилерійських систем – 7 802 (+33) од,
✔ РСЗВ – 902 (+3) од,
✔ засоби ППО ‒ 591 (+2) од,
✔ літаків – 323 (+0) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 799 (+15),
✔ крилаті ракети ‒ 1 564 (+0),
✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
✔ підводні човни – 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 198 (+39) од,
✔ спеціальна техніка ‒ 1 107 (+2).
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу ‒ близько 321 800 (+1130) осіб,
✔ танків ‒ 5 466 (+20) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10 224 (+36) од,
✔ артилерійських систем – 7 802 (+33) од,
✔ РСЗВ – 902 (+3) од,
✔ засоби ППО ‒ 591 (+2) од,
✔ літаків – 323 (+0) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 799 (+15),
✔ крилаті ракети ‒ 1 564 (+0),
✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
✔ підводні човни – 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 198 (+39) од,
✔ спеціальна техніка ‒ 1 107 (+2).
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