Українські військові знищили ще понад тисячу російських окупантів за добу

Українські військові знищили ще понад тисячу російських окупантів за добу
За минулу добу російська армія втратила на війні проти України близько 1 130 осіб.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу ‒ близько 321 800 (+1130) осіб,

✔ танків ‒ 5 466 (+20) од,

✔ бойових броньованих машин ‒ 10 224 (+36) од,

✔ артилерійських систем – 7 802 (+33) од,

✔ РСЗВ – 902 (+3) од,

✔ засоби ППО ‒ 591 (+2) од,

✔ літаків – 323 (+0) од,

✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 799 (+15),

✔ крилаті ракети ‒ 1 564 (+0),

✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

✔ підводні човни – 1 (+0) од,

✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 198 (+39) од,

✔ спеціальна техніка ‒ 1 107 (+2).

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Теги: Втрати росії
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