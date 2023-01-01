Українські військові знищили ще понад тисячу російських окупантів за добу





Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу ‒ близько 321 800 (+1130) осіб,



✔ танків ‒ 5 466 (+20) од,



✔ бойових броньованих машин ‒ 10 224 (+36) од,



✔ артилерійських систем – 7 802 (+33) од,



✔ РСЗВ – 902 (+3) од,



✔ засоби ППО ‒ 591 (+2) од,



✔ літаків – 323 (+0) од,



✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 799 (+15),



✔ крилаті ракети ‒ 1 564 (+0),



✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,



✔ підводні човни – 1 (+0) од,



✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 198 (+39) од,



✔ спеціальна техніка ‒ 1 107 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу російська армія втратила на війні проти України близько 1 130 осіб.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.✔ особового складу ‒ близько 321 800 (+1130) осіб,✔ танків ‒ 5 466 (+20) од,✔ бойових броньованих машин ‒ 10 224 (+36) од,✔ артилерійських систем – 7 802 (+33) од,✔ РСЗВ – 902 (+3) од,✔ засоби ППО ‒ 591 (+2) од,✔ літаків – 323 (+0) од,✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 799 (+15),✔ крилаті ракети ‒ 1 564 (+0),✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,✔ підводні човни – 1 (+0) од,✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 198 (+39) од,✔ спеціальна техніка ‒ 1 107 (+2).

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