Курс валют у Луцьку 23 листопада

Курс валют у Луцьку 23 листопада
23 листопада готівковий курс долара становить 37.47, продають його за 37.94.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.80, а продають за 41.20.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.03, а продають за 9.35.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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