На утримання доріг Луцького району спрямують майже 28 мільйонів гривень





Тендер на відповідні роботи оголосило ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Торги тривають до 24 листопада, повідомляє ІА



Згідно з технічною специфікацією, послуги з експлуатаційного утримання доріг Луцького району включатимуть скошування трави, вирізання кущів, обрізування дерев, засипання промоїн і просідань щебнем, прибирання сміття на узбіччях, очищення проїзної частини та тротуарів, профілювання щебеневих доріг, холодне фрезерування покриття, ліквідацію вибоїн, прибирання зупинок, нанесення горизонтальної розмітки, встановлення дорожніх знаків, очищення покриття від снігу, посипання доріг протиожеледними сумішами, чергування робітників тощо.



Термін виконання робіт – до 31 серпня 2024 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вартість послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Луцького району Волинської області протяжністю 659,4 кілометра оцінили у 27,858 мільйона гривень.Тендер на відповідні роботи оголосило ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області». Торги тривають до 24 листопада, повідомляє ІА Волинські новини Згідно з технічною специфікацією, послуги з експлуатаційного утримання доріг Луцького району включатимуть скошування трави, вирізання кущів, обрізування дерев, засипання промоїн і просідань щебнем, прибирання сміття на узбіччях, очищення проїзної частини та тротуарів, профілювання щебеневих доріг, холодне фрезерування покриття, ліквідацію вибоїн, прибирання зупинок, нанесення горизонтальної розмітки, встановлення дорожніх знаків, очищення покриття від снігу, посипання доріг протиожеледними сумішами, чергування робітників тощо.Термін виконання робіт – до 31 серпня 2024 року.

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