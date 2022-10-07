Працівники «Луцьктепла» з одноденного заробітку зібрали військовим понад 400 тисяч гривень

ДКП «Луцьктепло» продовжує допомагати Силам оборони України шляхом відрахування одноденного заробітку. У такий спосіб із жовтневої заробітної плати було закумульовано 405,8 тис грн.Цим коштом на запит військовослужбовців 417 окремого стрілецького батальйону БО «БФ “Волинь в Дії”» було придбано та передано тепловізійну насадку з дальністю виявлення людини до 2500 м. Всього на тепловізор було витрачено 120 тис. грн.Ще 225,8 тис. грн було перераховано ГО «Волонтерський центр СЕРЦЯ ПАТРІОТІВ» для подальшої закупівлі автівки для одного з підрозділів, яким опікується організація.Цій же організації було перераховано кошти на закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. Уже впродовж двох місяців працівниці підприємства, маючи вільний час чи між змінами, плетуть сітки, які волонтери передають військовим, від яких отримали запит. Окрім того, кілька сіток було вже сплетено й для синів і чоловіків працівників і працівниць підприємства, які виконують бойові завдання на передових позиціях. Із кінця вересня вже було сплетено 24 сітки різних розмірів загальною площею понад 600 м кв і зупинятися ніхто не планує."Адміністрація підприємства щиро дякує усім працівникам і працівницям, які кожного другого місяця відгукуються на заклик перерахунку одноденного заробітку на потреби Сил оборони України. Загалом від початку повномасштабної збройної агресії росії таким чином було акумульовано понад 4,4 млн грн", – йдеться у повідомленні.