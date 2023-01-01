У Нацполіції закликають водіїв утриматися від поїздок: у чому причина

У зв’язку з ускладненням погодних умов у деяких областях України в Нацполіції закликали водіїв без нагальної потреби не виїжджати в дорогу.Про це йдеться у повідомленні правоохоронців на Facebook.У поліції також наголосили на важливості неухильного дотримання Правил дорожнього руху під час снігопаду та ожеледиці, які очікуються в кількох областях України.Водіїв просять бути особливо уважними поблизу перехресть та пішохідних переходів, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.Пішоходам поліцейські радять переходити дорогу лише у встановлених місцях та носити на одязі елементи, які відбивають світло, - це дозволить водіям заздалегідь побачити їх та знизити швидкість руху.“Бережіть себе та у разі необхідності – звертайтеся по допомогу до поліції за номером 102”, - нагадали у Нацполіції.