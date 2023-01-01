Волинянин передав у музей унікальні візитні картки першої половини XX століття

Волинянин передав у музей унікальні візитні картки першої половини XX століття
Володимирський історичний музей імені Омеляна Дверницького поповнився новими експонатами. Мешканець Володимира передав музею візитні картки 20-30 років XX століття.

Як розповіла Суспільному провідна наукова співробітниця Олена Черенюк, чоловік, який захотів залишитися невідомим, приніс на постійне зберігання понад десять візитних карток, окремі з яких – дублюються.

Де він їх взяв – мешканець Володимира не сказав. У музеї припускають, що чоловікові їх хтось подарував.

«Усі візитні картки – паперові, періоду першої половини ХХ століття, їх стан різний, – говорить Олена Черенюк. – Чоловічі візитки відрізняються від жіночих: чоловічі більші за розміром, жіночі оздоблені квітками».

Науковиця зазначає, що люди, імена та прізвища яких зображені на принесених візитках, працівникам музею невідомі. Таких в експозиції ще не було.

Картками поповнять колекцію документів Володимирського історичного музею імені Омеляна Дверницького.

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Теги: візитки, музей
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