Волинянин передав у музей унікальні візитні картки першої половини XX століття





Як розповіла Олена Черенюк, чоловік, який захотів залишитися невідомим, приніс на постійне зберігання понад десять візитних карток, окремі з яких – дублюються.



Де він їх взяв – мешканець Володимира не сказав. У музеї припускають, що чоловікові їх хтось подарував.



«Усі візитні картки – паперові, періоду першої половини ХХ століття, їх стан різний, – говорить Олена Черенюк. – Чоловічі візитки відрізняються від жіночих: чоловічі більші за розміром, жіночі оздоблені квітками».



Науковиця зазначає, що люди, імена та прізвища яких зображені на принесених візитках, працівникам музею невідомі. Таких в експозиції ще не було.



Картками поповнять колекцію документів Володимирського історичного музею імені Омеляна Дверницького.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирський історичний музей імені Омеляна Дверницького поповнився новими експонатами. Мешканець Володимира передав музею візитні картки 20-30 років XX століття.Як розповіла Суспільному провідна наукова співробітниця, чоловік, який захотів залишитися невідомим, приніс на постійне зберігання понад десять візитних карток, окремі з яких – дублюються.Де він їх взяв – мешканець Володимира не сказав. У музеї припускають, що чоловікові їх хтось подарував.«Усі візитні картки – паперові, періоду першої половини ХХ століття, їх стан різний, – говорить Олена Черенюк. – Чоловічі візитки відрізняються від жіночих: чоловічі більші за розміром, жіночі оздоблені квітками».Науковиця зазначає, що люди, імена та прізвища яких зображені на принесених візитках, працівникам музею невідомі. Таких в експозиції ще не було.Картками поповнять колекцію документів Володимирського історичного музею імені Омеляна Дверницького.

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