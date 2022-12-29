Виявили неоформлених працівників: підприємця на Волині оштрафували на сотні тисяч гривень
Сьогодні, 01:30
На Волині податківці наклали штраф на підприємця, який продавав товари без використання касового апарата ПРРО, не видавав покупцям фіскальні чеки, а також неофіційно працевлаштував двох людей.
Сума штрафних санкцій становить 418 тисяч 900 гривень, повідомили в управлінні податкового аудиту Державної податкової служби в області.
На складі-магазині підприємця провели перевірку та виявили, що з 1 жовтня до 17 листопада цього року він продавав і відвантажував шини без чеків.
Окрім цього податківці знайшли в касі підприємця значні суми готівки від продажу шин, які не були обліковані.
Як зазначають у податковій, підприємець не оформив офіційно двох найманих працівників. Усі матеріали щодо виявлених порушень скерували до Західного міжрегіонального управління з питань праці.
Також на нього склали адмінпротокол про порушення порядку проведення розрахунків за ч.1 ст. 155-1 КУпАП і скерували справу в Луцький міськрайонний суд.
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Сума штрафних санкцій становить 418 тисяч 900 гривень, повідомили в управлінні податкового аудиту Державної податкової служби в області.
На складі-магазині підприємця провели перевірку та виявили, що з 1 жовтня до 17 листопада цього року він продавав і відвантажував шини без чеків.
Окрім цього податківці знайшли в касі підприємця значні суми готівки від продажу шин, які не були обліковані.
Як зазначають у податковій, підприємець не оформив офіційно двох найманих працівників. Усі матеріали щодо виявлених порушень скерували до Західного міжрегіонального управління з питань праці.
Також на нього склали адмінпротокол про порушення порядку проведення розрахунків за ч.1 ст. 155-1 КУпАП і скерували справу в Луцький міськрайонний суд.
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