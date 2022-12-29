Виявили неоформлених працівників: підприємця на Волині оштрафували на сотні тисяч гривень

Виявили неоформлених працівників: підприємця на Волині оштрафували на сотні тисяч гривень
На Волині податківці наклали штраф на підприємця, який продавав товари без використання касового апарата ПРРО, не видавав покупцям фіскальні чеки, а також неофіційно працевлаштував двох людей.

Сума штрафних санкцій становить 418 тисяч 900 гривень, повідомили в управлінні податкового аудиту Державної податкової служби в області.

На складі-магазині підприємця провели перевірку та виявили, що з 1 жовтня до 17 листопада цього року він продавав і відвантажував шини без чеків.

Окрім цього податківці знайшли в касі підприємця значні суми готівки від продажу шин, які не були обліковані.

Як зазначають у податковій, підприємець не оформив офіційно двох найманих працівників. Усі матеріали щодо виявлених порушень скерували до Західного міжрегіонального управління з питань праці.

Також на нього склали адмінпротокол про порушення порядку проведення розрахунків за ч.1 ст. 155-1 КУпАП і скерували справу в Луцький міськрайонний суд.

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Теги: Підприємець, штраф
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