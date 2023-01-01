Чи повернеться ФК «Волинь» на поле наступного сезону: подробиці





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Нагадаємо, у березні 2023 року головний тренер Волині U-19 Альберт Шахов говорив про можливість для першої команди луцького клубу заявитись у Другу лігу. За тодішніми словами спеціаліста, “клуб призупинив свою діяльність, але не ліквідований”.



Проте влітку Волинь була виключена із Професійної футбольної ліги разом із ще чотирма клубами, які не подали заяв про продовження тимчасового призупинення участі у змаганнях сезону 2023/24, не сплатили членські внески та не продовжують свою діяльність.



У вересні екс-гравець та тренер луцької команди Тарас Міхалик повідомив, що про повернення Волині у професійний футбол питання поки що не стоїть. За його словами, інвестор відмовився від фінансування. “Зараз є дитяча школа, а клуб припинив своє існування”, – заявив Тарас.



Волинь посіла десяте місце у підсумковій турнірній таблиці сезону 2021/22 у Першій лізі, який було завершено достроково через вторгнення російських військ в Україну. З того часу неодноразово постало питання про поновлення виступів луцьким клубом, але поки що цей варіант реалізувати не вдалося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька Волинь не повернеться до професійного футболу наступного року. Швидше за все, вона пропустить ще щонайменше один сезон.Про це повідомляє Sport Arena Нагадаємо, у березні 2023 року головний тренер Волині U-19говорив про можливість для першої команди луцького клубу заявитись у Другу лігу. За тодішніми словами спеціаліста, “клуб призупинив свою діяльність, але не ліквідований”.Проте влітку Волинь була виключена із Професійної футбольної ліги разом із ще чотирма клубами, які не подали заяв про продовження тимчасового призупинення участі у змаганнях сезону 2023/24, не сплатили членські внески та не продовжують свою діяльність.У вересні екс-гравець та тренер луцької командиповідомив, що про повернення Волині у професійний футбол питання поки що не стоїть. За його словами, інвестор відмовився від фінансування. “Зараз є дитяча школа, а клуб припинив своє існування”, – заявив Тарас.Волинь посіла десяте місце у підсумковій турнірній таблиці сезону 2021/22 у Першій лізі, який було завершено достроково через вторгнення російських військ в Україну. З того часу неодноразово постало питання про поновлення виступів луцьким клубом, але поки що цей варіант реалізувати не вдалося.

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